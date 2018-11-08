Жительница Москвы решила найти и привлечь к ответственности педофила, домогавшегося ее несовершеннолетней дочери в метро, но не смогла сделать это, так как камеры видеонаблюдения не вели запись.

Жительница Москвы решила найти и привлечь к ответственности педофила, домогавшегося ее несовершеннолетней дочери в метро, но не смогла сделать это, так как камеры видеонаблюдения не вели запись.Как выяснилось, шесть из десяти камер видеонаблюдения в поездах Московского метрополитена являются нерабочими. "Выяснилось, что в наших поездах всего 40 процентов работающих камер, остальные — муляжи. Единственная возможность привлечь к ответственности — наличие записи. Там был муляж", — рассказала мать подвергшейся домогательству девушки.Инцидент произошел 26 октября утром, в это время в вагоне было много пассажиров. Мужчина в возрасте около 45-50 лет начал домогаться 17-летней девушки, ехавшей в школу. По словам матери потерпевшей, злоумышленник пытался вытащить несовершеннолетнюю из вагона, при этом никто из находившихся в рядом людей не вступился за девушку. Школьнице удалось отбиться, она доехала до учебного заведения, где с ней произошла истерика.Мать девушки обратилась в полицию, но там ей сообщили, что подобных случаев в метро "огромное количество", но найти злоумышленника не удастся, сообщает Lenta.ru.