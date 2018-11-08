В ВлГУ приглашают не только ученых и студентов, но и всех, кого интересует развитие науки

В ВлГУ приглашают не только ученых и студентов, но и всех, кого интересует развитие наукиВ ВлГУ пройдет день открытых лекций, которые прочтут ученые с мировыми именами. Один из них - лауреат Нобелевской премии Риккардо Валентини. Послушать итальянского профессора можно будет 9 ноября. Он расскажет о важной теме – о глобальном потеплении.Известный ученый в своем выступлении проанализирует угрозы для сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также познакомит с новейшими методами диагностики и моделирования климатических процессов.А один из крупнейших в мире специалистов в области физики взаимодействия света и вещества Алексей Кавокин прочитает лекцью о на тему бозонных лазерах.Еще одну открытую лекцию проведет президент Средиземноморского института фундаментальной физики из Италии Джузеппе Эрамо. Тема его выступления - «Антропоцен. Обзор основных изменений в науке и технике за 2015-2018 гг.». Речь будет идти о наиболее существенных научно-технических достижениях в контексте их влияния на геосистему.В открытый научный лекторий приглашают не только ученых и студентов университета, но и всех, кого интересует развитие науки и техники, а также вопросы экологии и изменения климата. Лекции будут проходить в доступном научно-популярном формате.Начало лекций в 12:00 в аудитории №335 первого корпуса ВлГУ по адресу улица Горького, 87.