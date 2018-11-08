Военно-транспортная модификация вертолета Ми-38Т совершила первый полет. Испытательные отрыв от земли и зависание в воздухе прошли 3 ноября. Отличия военной версии Ми-38Т от гражданской значительные. Например, армейский вертолет будет полностью состоять из отечественных деталей.

Военно-транспортная модификация вертолета Ми-38Т совершила первый полет. Испытательные отрыв от земли и зависание в воздухе прошли 3 ноября, рассказал агентству ТАСС глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.Что касается других армейских вертолетов, то военные просят внести ряд изменения в конструкции этих боевых машин. Например, ударным Ка-52 и Ми-28 нужно увеличить радиус действия оружия, продублировать некоторые критически важные системы, сократить время подготовки к вылету. Все эти требования формируются на основе реального боевого опыта, полученного в Сирии, поясняет Богинский.Отличия военной версии Ми-38Т от гражданской значительные. Например, армейский вертолет будет полностью состоять из отечественных деталей. Также модификация Т имеет топливные баки с системой защиты от взрыва, крепления для дополнительных емкостей с горючим, военный комплекс связи, а экипаж может летать на Ми-38Т даже в морских спасательных костюмах.Ми-38Т должен занять промежуточную нишу между транспортными Ми-8 и Ми-26. На борт новый вертолет способен взять до 5 тонн груза, а на внешней подвеске помещается до 6 тонн. Максимальная скорость машины – 290 километров в час. А предельная дальность полета на одном баке с 3 тоннами припасов в кабине – 900 километров.