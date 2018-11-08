Владимир будущего. Горожанам накануне показали, как будет выглядеть областной центр через 20 лет. В городском Дворце культуры прошли публичные слушания. Архитекторы, проектировщики, представители власти и население обсудили грядущие изменения в генеральном плане развития города. Что владимирцы оценили, а что попросили изменить? Алексей Дудин внимательно изучил генплан развития города.

Владимир будущего. Горожанам накануне показали, как будет выглядеть областной центр через 20 лет. В городском Дворце культуры прошли публичные слушания. Архитекторы, проектировщики, представители власти и население обсудили грядущие изменения в генеральном плане развития города. Что владимирцы оценили, а что попросили изменить? Алексей Дудин внимательно изучил генплан развития города.В фойе Дома культуры столпотворение. На обозрение горожан представили главный строительный документ – генеральный план развития города. Здесь обозначены территории, на которых ближайшие 20 лет планируется комплексная или точечная застройка. Также народ может познакомиться с грядущими изменениями в транспортной инфраструктуре областного центра.Галина, житель г. Владимира: "Предыдущий генплан мы были под снос. Было всё покрашено в ярко красном цвете - то, что дома на многоэтажные, перепланировка. Сейчас в этом генплане мы превратились опять в то, что есть - в малоэтажное, мы со своими домами сохраняемся, и для нас это было очень важно".Анна, житель г. Владимира: "Была дорога запланирована городом очень давно с проспекта Ленина через Садовую, через улицу 8 марта выйти на Семашко и соединить с новой лыбедской магистралью. Сейчас мы её на карте не видим, и нас это очень радует".Чиновники подчёркивают, генплан - документ живой. Его можно корректировать, и составляется он с учётом пожелания горожан. Разрабатывали данные изменения московские проектировщики по заказу Городского управления архитектуры. Стоимость работ около 1,5 миллионов рублей. Один из главных вопросов - функциональное зонирование. Разработчики рассказали, где и что во Владимире можно будет строить. Так, территория возле завода Точмаш определена под объекты предпринимательской деятельности, а в районе танкодрома планируется многофункциональная застройка.Сергей Сафонов, главный архитектор проектной организации: "В новом проекте отказано в предложении по выносу аэропорта Семязино, аэропорт остаётся. Организована общественно-деловая зона и жилая зона в районе аэропорта Семязино, это в связи с изменением полосы санитарно-защитной зоны от шумового воздействия".Дискуссия развернулась по поводу микрорайона Вышка. Застройка вокруг парка "Дружба", судя по плану, сократилась. Но всё равно строительство там планируется. А это значит...Ольга Канищева, начальник ГУ Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области: "В дальнейшем мы будем вынуждены строить эту дорогу через парк Дружба, чего не хотелось бы. Насколько целесообразно оставлять такое зонирование, как оно на сегодняшний день предлагается для внесения?"Андрей Быков, главный архитектор г. Владимира: "Данный вопрос правильный, давайте мы его рассмотрим, с этим пятном ещё раз просчитаем. Давайте встретимся и обсудим".Ещё один вопрос касается 4 гектаров зелёных насаждений напротив белого дома. Раньше говорили, что этот зелёный участок так и останется территорией для прогулок, а судя по новому плану, это будет зона общественно-деловой застройки.Полина Артюх, житель г. Владимира: "В процессе подготовки генплана было очень много разговоров о том, чтобы вернуть этому участку статус кво при остром дефиците зелёных насаждений в нашем городе. Этого не было сделано. Почему. Вопрос к проектировщикам и к заказчикам тоже".Андрей Быков, главный архитектор г. Владимира: "Для Владимира есть проблема, связанная с территориями, где могли бы размещаться объекты общегородского характера, не торговые центры, а те объекты, которые необходим: дворцы, выставочные комплексы. Ограничение до 10 метров. Объект если и появится, то его высота не более 10 метров".Эта схема не окончательная. Вопросов к её составителям немало и у администрации города. Ознакомиться со всеми изменениями можно на сайте владимирской мэрии. А если жителей что-то не устраивает, их предложения принимаются до 30 ноября в Оранжевом доме и в Управлении архитектуры на Октябрьском проспекте 47.