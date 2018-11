Этот смартфон с несколько необычным названием получил самый мощный процессор во всем семействе, а также высокий Super AMOLED-экран без челки, в который встроен дактилоскопический сканер. Во флагманской начинке, упакованной в стеклянно-металлический корпус, позаботились о больших объемах памяти, быстрой зарядке, качественном звуке и продвинутых фото-возможностях.

Этот довольно компактный и очень легкий стеклянно-металлический смартфон с несколько необычным названием получил самый мощный процессор во всем семействе, а также "высокий" Super AMOLED-экран без "челки", в который встроен дактилоскопический сканер. Разработчики позаботились о больших объемах памяти, быстрой зарядке, качественном звуке и продвинутых фото-возможностях. В этом обзоре Meizu 16th выясним также, какие недостатки могут заставить предпочесть одно из конкурирующих устройств.Обратим внимание, что в названии нового смартфона присутствует суффикс "th", указывающий в английском языке на порядковое числительное. Так что речь идет о "Meizu шестнадцатом" (как, например, о Людовике XVI), а не о "Meizu шестнадцать", тем более что смартфон с последним вариантом названия без суффикса (Meizu 16) также существует. В самой Meizu отмечают, что выбранное наименование обязано не "королевскому" происхождению этого аппарата, а просто шестнадцатому году существования компании. "Старший брат" нового флагмана – Meizu 16th Plus – отличается объемом памяти, большей диагональю дисплея и увеличенной батареей.Обзор Meizu 16th: технические характеристикиМодель: M882HОС: Android 8.1.0 (Oreo) с оболочкой Flyme 7.1.1.0RUПроцессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), архитектура ARMv8, 4 ядра Kryo 385 Gold (2,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 385 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 685 DSP AIE (Artificial Intelligence Engine)Графическая подсистема: Adreno 630Оперативная память: 6 ГБ/8 ГБ LPDDR4XВстроенная память: 64 ГБ/128 ГБ UFS 2.1Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0 (LE), USB Type-C для заряда/синхронизации, USB-OTG, 3,5-мм для аудио-гарнитурыЭкран: емкостный, сенсорный, Samsung Super AMOLED, On-Cell, диагональ 6 дюймов, разрешение 2160х1080 точек (18:9), плотность пикселей на дюйм 401,6 ppi, яркость 430 кд/кв. м, контрастность 10 000:1, Always On Display, защитное стекло 2.5DТыловой фото-модуль: кольцевая светодиодная вспышка (6 LED), 3-кратный гибридный зум, первая камера — Sony Exmor RS, IMX380, 12 МП (размер 1/2.3 дюйма, пиксель 1.55 мкм), апертура f/1.8, фазовый и лазерный автофокус, оптическая стабилизация (OIS), вторая камера — Sony Exmor RS, IMX350, 20 МП (размер 1/2.8 дюйма, пиксель 1.0 мкм), апертура f/2.6Фронтальная камера: 20 МП, 5-элементный широкоугольный объектив, апертура f/2.0, редактор селфи ArcSoft (ИИ)+Звук: стереодинамики, платформа Qualcomm Aqsic (WCD9341), усилитель Cirrus Logic CS35L41, поддержка кодеков Qualcomm aptX HD и Sony LDACСеть: GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+, 4G FDD-LTE b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b20; 4G TD-LTE b40Формат SIM-карт: nanoSIM (4FF)Конфигурация лотков слота: nanoSIM + nanoSIMНавигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, SBAS, QZSS, A-GPSСенсоры: mEngine 2.0, датчик Холла, акселерометр, гироскоп, цифровой компас, датчики освещенности и приближения (инфракрасный), дактилоскопический сканер (оптический, интегрированный в экран)Батарея: несъемная, литий-полимерная, 3 010 мА*ч, 3,85 В, быстрая зарядка mChargeЦвета: белый, черный, синий градиентГабариты: 150,5х73,3х7,3 ммВес: 153 гОбзор Meizu 16th: дизайн, эргономикаВопреки вездесущей моде на "челки" новый флагман обошелся без популярной "прически". Разработчики вообще упирают на отсутствие всяких клише и самобытность довольно незамысловатого, но в то же время по-своему элегантного, дизайна Meizu 16th.Дело в том, что дисплей занимает 91,18% всей лицевой поверхности устройства. В таком полноэкранном решении ширина боковых рамок составляет 1,43 мм, сверху и снизу зарезервировали всего лишь по 7 мм.Защитное стекло с обеих сторон симметрично "стекает" по периметру на матовый металлический остов корпуса.Для семислойного покрытия задней панели, одной из целей которого призвана стать выразительная игра света и тени, использовали технологию стеклования в вакууме.В самой компании новый девайс называют самым легким флагманским смартфоном этого года, ссылаясь на то, что средний вес конкурентов лежит в пределах 170-200 г, а толщина корпуса варьируется от 7,6 мм до 8,5 мм. Действительно, сравнение по этим параметрам будет явно не в пользу такого признанного лидера, как, например, 5,8-дюймовый Samsung Galaxy S9: 153 г против 163 г и 7,3 мм против 8,5 мм.Для новинки предусмотрели три окраса корпуса – белый, черный и синий градиент. А вот защиту Meizu 16th от пыли и влаги не сертифицировали. Маркость стеклянных поверхностей, особенно заметная на черной расцветке, никуда не делась. Однако смартфон, по крайней мере, активно не рвется выскользнуть из рук, как это делают некоторые его собратья по классу. Тем не менее, в комплект все-таки включили прозрачный силиконовый клип-кейс.На лицевой стороне, в защитном стекле с эффектом 2.5D у верхнего торца, предусмотрели вытянутое отверстие для решетки разговорного динамика, который вкупе с мультимедийным составляет стереопару. Здесь же нашлось место индикатору состояния (с сине-белым свечением), объективу фронтальной камеры, а также датчикам освещенности и приближения.В нижней части экрана предусмотрели классическую панель управления с традиционными кнопками "Назад", "Домой" и "Недавние приложения", которые в настройках можно заменить одной виртуальной клавишей mBack. Использование жестов позволяет вообще освободить место, занятое этими пиктограммами.Площадка дактилоскопического сканера, встроенного в экран, подсвечивается в режиме Always On Display (дисплей всегда включен). Сам датчик основан на оптическом методе сканирования, схожим с тем, что используется в смартфоне Vivo Nex (наш обзор здесь).На левом ребре находится закрытый слот с двойным лотком, где предусмотрены места для двух модулей идентификации абонента формата nanoSIM.Разные по длине, но одинаково тонкие, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки обосновались на правом ребре.Отверстие для дополнительного микрофона на верхнем торце смещено к левому ребру (вид со стороны экрана).На нижнем торце разъем USB Type-C (USB 2.0) оказался в окружении декоративной решетки мультимедийного динамика, входящего в стереопару с разговорным, а также 3,5-мм коннектора аудио-гарнитуры и основного микрофона.На задней панели, украшенной логотипом Meizu, нашлось место вертикально расположенным объективам тылового фотомодуля, которые чуть выступают над поверхностью корпуса.Немного ниже, в кольце из шести светодиодов, находится круглое окошко лазерного автофокуса (инфракрасного дальномера). Похожее решение мы уже видели, например, в Meizu Pro 6 (наш обзор здесь) и Meizu Pro 6 Plus (наш обзор здесь)."Высокий" экран, как всегда, положительно сказался на эргономике корпуса. К тому же, с учетом предлагаемых в настройках инструментов, для управления 6-дюймовым Meizu 16th вполне можно обойтись одной рукой. Да и в ладони аппарат ощущается довольно уверенно, особенно, когда одет в клип-кейс.Обзор Meizu 16th: экранСмартфон Meizu 16th оснастили "высоким" 6-дюймовым экраном на базе Super AMOLED-матрицы без "челки". При соотношении сторон 18:9 разрешение составляет Full HD+ (2160х1080 точек), а количество пикселей на дюйм – 401,6 ppi. Технология On-Cell, которая исключает воздушную прослойку между сенсорным слоем и защитным стеклом, позволила увеличить яркость и снизить отражение света. Используемая матрица производства Samsung отличается минимальным энергопотреблением, большими углами обзора, при этом, паспортное значение контрастности достигает 10 000:1.Для яркости обещано максимальное значение 430 кд/кв. м. При этом, уровень подсветки экрана предлагается регулировать вручную, либо положиться на показания датчика освещенности (опция "Автояркость"). Технология мультитач позволяет обрабатывать до десяти одновременных нажатий на емкостном экране, что подтверждают результаты программы AntTuTu. Настройки допускают регулировку масштаба изображения на экране и размера шрифта.Активируя режим защиты глаз, в том числе и по расписанию, можно вручную ограничить количество "вредного" синего цвета, а, кроме того, включить экранный эффект – "зеленое яблоко" или "желтый закат". Каждый из четырех режимов дисплея ("Адаптивный", "Стандартный", "Фото", "Полноцветный ") предлагает собственные подборки цветов, насыщенности и яркости. На вкладке App fullscreen display собраны приложения, которые могут некорректно работать в полноэкранном режиме.Регулировка цветовой температуры экрана позволяет сделать оттенки более теплыми или наоборот, холодными. Включение опции "Всегда на экране" активирует функцию Always Оn Display, благодаря которой на выключенном дисплее отображается информация о времени, дате, дне недели, уровне заряда аккумулятора, а также наличии различных уведомлений. На выбор предлагается четыре стиля отображения на экране блокировки.Имитации нажатия сенсорной кнопки, как физической, получила в новом флагмане свое дальнейшее развитие — тактильные ощущения от касаний экрана, обязанные обновленному вибромотору (линейному двигателю) с технологией mEngine 2.0, стали более естественными. На защитное стекло с эффектом 2.5D нанесено вполне качественное олеофобное покрытие.Обзор Meizu 16th: камерыНаряду с дуэтом камер, тыловой фото-модуль включает мощную кольцевую вспышку из шести светодиодов. Основная камера на базе 12-мегапиксельного сенсора Sony Exmor RS IMX380 (размер 1/2.3 дюйма, пиксель 1.55 мкм) может похвастаться широкоугольным 6-линзовым объективом с 4-осевой оптической стабилизацией (OIS), апертурой f/1.8, фазовым автофокусом, который при недостаточном освещении дополняет инфракрасный (лазерный) дальномер. В свою очередь вспомогательная камера, использующая 20-мегапиксельный сенсор Sony Exmor RS IMX350 (размер 1/2.8 дюйма, пиксель 1.0 мкм), получила 5-линзовый телеобъектив с апертурой f/2.6. Максимальное разрешение достигается при классическом соотношении сторон кадра 4:3 и составляет, соответственно, 4032x3024 точки (12 МП, 4:3) и 5120x3840 точек (20 МП, 4:3).Комбинация широкоугольного и телеобъектива обеспечивает двух- и трехкратный зум практически без потери в качестве изображения. Кроме того, наличие дополнительной камеры позволяет добиться "профессионального" размытия фона (эффекта боке).Фронтальной камере с 20-мегапиксельным сенсором достался широкоугольный 5-линзовый объектив со светосилой f/2.0. Максимальное разрешение автопортретов — 5120x3840 (20 МП, 4:3).В соответствии с духом времени, в линейке Meizu 16th появились функции искусственного интеллекта — Flyme AI, которые умеют распознавать полтора десятка различных сцен, а также включать опцию HDR только при необходимости. Впрочем, сложилось субъективное впечатление, что "интеллект" у камер страдает некой задумчивостью. По крайней мере, пиктограммы сцен на видоискателе появляются не всегда (то ли сцены не распознаются, то ли значки не отображаются). А вот при зумировании коврового покрытия ИИ ухитрился обнаружить в кадрах кошку, которой в действительности там нет.Лучшее качество записи видео для тылового дуэта — 4K UHD (3840x2160 точек) с частотой кадров 30 fps. А вот фронтальная камера ограничена разрешением Full HD (1920x1080 точек) с той же частотой кадров. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC/HEVC — видео, AAC – звук). Для фиксации таймлапсов ("Покадрово") предусмотрены временные интервалы 0,5; 1; 2; 4 и 8 секунд. Замедленная съемка, ограниченная 60 секундами, выполняется с разрешением HD (1280х720 точек).Пиктограммы в верхней части видоискателя позволяют определиться с режимом вспышки, активировать опцию HDR, установить таймер, использовать нужный фильтр или эффект украшения, а также перейти к настройкам, например, для выбора соотношения сторон кадра или качества видео. В нижней части экрана находится сенсорная кнопка начала съемки с индикацией уровня (снимок также можно сделать качелькой регулировки громкости или тапом с удержанием). Рядом располагается значок для переключения с основной камеры на фронтальную и обратно. Нужный режим съемки, включая "Портрет", "Авто" или "Видео", выбирается горизонтальными свайпами. Тапом по пиктограмме "Ещё" выполняется переход к странице дополнительных режимов, в число которых входят, в том числе, "Вручную", "Панорама", "Сканер", "Квадрат".Для режима "Авто" вместе с выбором точки фокусировки (тап по видоискателю) с помощью ползунка (+/-) можно настроить яркость картинки.Регулировка выдержки, светочувствительности ISO, экспокоррекции, фокусировки и баланса белого предусмотрена в режиме "Вручную". В нем же существует возможность переключиться на дополнительную 20-мегапиксельную камеру (тап по пиктограмме "20М" в верхней части видоискателя). Эффект боке отрабатывается в "Портрете", а вот чтобы приукрасить внешность с помощью фильтров и косметических "примочек", следует вернуться в "Авто".Производитель отмечает, что большая апертура, оптическая стабилизация и многокадровое шумоподавление позволяют работать с выдержкой до 1/4 секунды (в режиме "Вручную" можно, например, установить чуть меньше – 1/5 секунды). Как и было обещано, в условиях недостаточного освещения съемка с рук "на автомате" выполняется довольно уверенно. Фото с дуэта тыловых камер можно посмотреть, например, здесь.Обзор Meizu 16th: звукДолжное внимание уделили и "музыкальности" нового флагмана. Его стереодинамики обеспечивают довольно качественный звук даже на большом уровне громкости. В качестве базы для аудиоканала выбрали платформу Qualcomm Aqstic, реализованную на микросхеме WCD9341, на которой, в частности, интегрированы сигнальный процессор (DSP) для аудиокодеков и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) для реализации Hi-Fi звучания. Встроенный ЦАП отличает низкий коэффициент нелинейных искажений и хорошее отношение сигнал/шум. Раскачкой выходного сигнала для стереодинамиков занят усилитель D-класса Cirrus Logic CS35L41 (на сайте производителя данные о нем отсутствуют).При использовании беспроводных Bluetooth-наушников, поддерживающих кодеки LDAC или aptX HD, обеспечивается высокое качество звука (Hi-Res Audio). Штатный аудиоплеер "Музыка" позволяет воспроизводить треки, созданные кодеками для сжатия аудиоданных без потери качества, включая файлы APE, FLAC и WAV.Для проводных аксессуаров в настройках "Музыки" предлагается воспользоваться эффектами Square Sound ("3D-эффекты", "Мощный бас", "Чистый голос") или 10-полосным эквалайзером с пятью пресетами, включая настроенный собственноручно. Простенькая программа "Диктофон" делает неплохие монофонические записи (44,1 кГц), которые сохраняет в файлах формата MP3.Обзор Meizu 16th: начинка, производительностьСмартфон Meizu 16th стал самым производительным в своем семействе, обойдя в полтора раза по "скорострельности" довольно свежий Meizu 15 Plus. Кстати, в августе этого года новый флагман занял вторую строчку в рейтинге результатов популярного бенчмарка AnTuTu. Нетрудно уже догадаться, что в качестве "пламенного мотора" в Meizu впервые остановились на Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), где восемь вычислительных ядер Kryo 385 разбиты на два кластера (2,8 ГГц и 1,8 ГГц), а выполнение графических операций возложено на ускоритель Adreno 630 (Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan, DirectX 12). Поддерживать функции ИИ призван сигнальный процессор Hexagon 685 DSP AIE (Artificial Intelligence Engine).Чтобы охладить горячий пыл процессора, выбрали метод охлаждения по принципу кондиционера — с помощью медных трубок толщиной 0,4 мм с жидким хладагентом. В зависимости от размера встроенного хранилища конфигурацию флагмана дополняют 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.Тестирование Meizu 16th. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Meizu 16th. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Meizu 16th. Результаты в бенчмарке 3DMarkРезультаты, которые получил Meizu 16th на основных тестах, по-прежнему, впечатляют.Смартфон Meizu 16th в России представили в двух конфигурациях памяти: 6 ГБ/64 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ. При этом, для организации хранилища используется быстрая память типа UFS 2.1. Однако слота расширения для карт microSD не предусмотрено. Поддержка технологии USB-OTG позволяет подключать к аппарату USB-флешки.О стабильном приеме сигнала заботится система антенн. Две nanoSIM-карты при одновременной установке попеременно оперируют с одним радиоканалом в режиме Dual SIM Dual Standby (DSDS). Встроенный LTE-модем работает, в том числе, и на "российских" диапазонах частот LTE-FDD b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). В наборе беспроводных коммуникаций у флагмана в наличии также Bluetooth 5.0 (LE) и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (5 ГГц + 2,4 ГГц). Интерфейс NFC все еще "не завезли". Тут, как говорится, уже без комментариев.Для определения местоположения и навигации могут задействоваться несколько группировок спутников, в том числе GPS и ГЛОНАСС. Есть также режим координации по Wi-Fi и сотовым сетям (A-GPS).Обзор Meizu 16th: автономностьВ новом флагмане обошлись литий-полимерным аккумулятором емкостью 3 010 мА*ч (3,85 В). О его наполнении призвана заботиться технология быстрой зарядки mCharge, для поддержки которой в комплект со смартфоном входит 24-ваттный адаптер питания UP1220E (5 В/9 В/12 В, 2 А). Именно благодаря ему, примерно за полчаса установленная батарея заполняется более чем наполовину (производитель говорит о 67%). А вот заливка до "полного бака" займет около полутора часов. Воспроизведение тестового набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 8-9%.В настройках раздела "Батарея" предлагается остановиться на максимальной производительности, либо соблюсти баланс между производительностью и автономностью. Кроме того, рекомендуются два режима энергосбережения, включая "Супер-режим", экономящие заряд аккумулятора, в зависимости от доступной функциональности смартфона.Обзор Meizu 16th: особенности программного обеспеченияНовый флагман работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой заменяет фирменная оболочка Flyme 7.1.1.0RU. Как известно, меню приложений в ней не предусмотрено, а ярлыки программ, папки и виджеты размещаются прямо на рабочих столах. На шторке уведомлений есть место для оперативного доступа к 15 значкам быстрых настроек, а также ползунку регулировки яркости. В некоторых ситуациях (например, в автомобиле) более удобным окажется так называемый "Легкий режим" с крупными пиктограммами и шрифтами.Для управления смартфоном предлагается выбрать между стандартными пиктограммами на панели навигации Android ("Назад", "Домой", "Недавние приложения"), виртуальной кнопкой mBack и жестами.В разделе "Спец. возможности" предусмотрели активацию игрового режима. Там же собрали жесты для быстрого пробуждения смартфона, а также "умные" жесты для дополнительного "колечка" с регулируемой прозрачностью.Запущенную программу можно защитить от закрытия, скрыть содержимое ее экрана при листании, или (если возможно) открыть в одном из двух окон, на которые делится экран. При этом, в зависимости от настроек, список открытых приложений открывается по горизонтали или вертикали.Хотя дактилоскопический сканер разместился под экраном смартфона, он, по-прежнему, умеет сохранять до пяти отпечатков пальцев и распознает папиллярные узоры под любым углом за 0,25 секунды. При этом, точность распознавания отпечатка составляет (по данным производителя) выше 99%. С помощью сканера можно не только затруднить несанкционированный доступ к смартфону, но и, например, ограничить запуск любого приложения. Однако для быстрой разблокировки девайса более удобной показалась процедура распознавания лица. Стоит в очередной раз напомнить, что перечисленные биометрические методы не обеспечивают должный уровень информационной безопасности.После подключения к Wi-Fi сети есть возможность провести ее диагностику, а, кроме того, измерить реальную скорость обмена.Обзор Meizu 16th: покупка, выводыНезамысловатый, но в то же время по-своему элегантный, металлостеклянный дизайн Meizu 16th обращает на себя внимание, поскольку выгодно отличается непохожестью экстерьера. При этом, под "высокий" Super AMOLED-экран без поднадоевшей уже "челки" упрятали дактилоскопический сканер. Во флагманской начинке на базе мощнейшего процессора позаботились о приличных запасах памяти, быстрой зарядке, качественном звуке и продвинутых фото-возможностях.В укор новому флагману можно поставить отсутствие интерфейса NFC. А еще и то, что его корпус не сертифицирован на защиту от пыли и влаги, а для карт расширения памяти microSD нет соответствующего слота.На момент тестирования дешевле других обходились Meizu 16th в синем градиентном окрасе, когда варианты с 6 ГБ/64 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ памяти стоили 38 990 рублей и 44 990 рублей, соответственно. При этом, покупка одного из "чубатых" конкурентов в конфигурации 6 ГБ/64 ГБ — 6,2-дюймового Asus ZenFone 5Z (наш обзор здесь) и 6,21-дюймового Xiaomi Mi 8 (наш обзор здесь) — все равно оказалась бы выгоднее. Так, за первый из них просили 35 990 рублей, а за второй – 34 990 рублей. Напомним, что оба соперника с остеклением корпуса в Gorilla Glass получили интерфейс NFC, причем Asus ZenFone 5Z может похвастаться еще и технологией DTS Headphone: X, а Xiaomi Mi 8 — 2-полосным модулем GPS и ИК-распознаванием лица.Итоги обзора Meizu 16thПлюсы:Элегантный дизайнФлагманская производительность"Высокий" Super AMOLED экранДуэт тыловых камер с оптической стабилизациейХороший звукВстроенный в экран дактилоскопический сканерНеплохая автономностьБыстрая зарядкаМинусы:Нет слота для карт памяти microSDОтсутствует интерфейс NFCКорпус не сертифицирован по защите от пыли и влаги