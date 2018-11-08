Злоумышленник попросил продавца в магазине принести ему со склада кроссовки. Затем, воспользовавшись отсутствием работника, похитил из кассы денежные средства...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в кражах денежных средств.В дежурную часть ОМВД России по району Арбат с заявлением обратилась администратор одного из магазинов на Новинском бульваре. Она сообщила, что неизвестный тайно похитил из кассы магазина денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московской области оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Подмосковья. Выяснилось, что злоумышленник попросил продавца в магазине принести ему со склада кроссовки. Затем, воспользовавшись отсутствием работника, он похитил из кассы деньги.Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к совершению аналогичного противоправного деяния. Мужчина похитил 64 тысячи рублей из подсобного помещения магазина-кулинарии, расположенного на Проспекте Мира. Похищенным он распорядился по собственному усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат и следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60