Президент Украины Петр Порошенко, а также Верховная рада и правительство предостерегают Европу от участия в проекте российского газопровода Северный поток – 2. Об этом заявил спикер парламента Незалежной Андрей Парубий. По всей видимости, Киев делает последнюю, отчаянную попытку сорвать строительство газопровода, главную выгоду от которого получит Германия.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко, а также Верховная рада и правительствопредостерегают Европу от участия в проекте российского газопровода"Северный поток – 2". Об этом заявил спикер парламента Незалежной АндрейПарубий. По всей видимости, Киев делает последнюю, отчаянную попыткусорвать строительство газопровода, главную выгоду от которого получит Германия.По словам Парубия,который считается близким соратником президента Петра Порошенко, вКиеве хорошо знает те возможности, которые есть у Москвы в продвижениисвоей энергетической повестки. "Россия может использовать энергетическийкнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", – заявилпарламентарий.СпикерВерховной рады призвал не списывать со счетов украинскуюгазотранспортную систему и предложил пригласить к ее использованию США.ГТС Незалежной, заявил Парубийна международной конференции "Уроки гибридного десятилетия", должнаэксплуатироваться совместно с американцами, чтобы помешать России взятьее под контроль.Напомним, ранее отказаться от "Северного потока – 2" европейцев уговаривал президент Украины Петр Порошенко. Особенно лидер Незалежной просил об этом германского канцлера Ангелу Меркель. ФРГ, как известно, один из главных сторонников проекта.Однакопереговоры с Меркель закончились безрезультатно. По ее словам, Берлинне откажется от участия в "Северном потоке – 2", однако желаетсохранения транзита газа через украинскую территорию. Что касаетсяРоссии, то президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшееиспользование украинской газотранспортной системы возможно, но только если это будет целесообразно.Напомним,в июле этого года газопровод начали укладывать на территории Германии.Также продолжаются подготовительные работы по укладке труб в водахФинляндии и Швеции. Процесс идет, и остановить его не в силах ни Киев,ни его влиятельные западные кураторы. Начало эксплуатации запланированона 1 января 2020 года.Общаястоимость "второго потока" – 10 миллиардов евро. Он пройдет втерриториальных водах России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.