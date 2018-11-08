Скандал на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Нью-Йорк,
устроил Олег Тактаров. Известный актер и боец опоздал на рейс, но все же
прорвался на борт.
Скандал на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Нью-Йорк,
устроил Олег Тактаров. Известный актер и боец опоздал на рейс, но все же
прорвался на борт.
Улететь голливудскому актеру этим рейсом не удалось -
Тактарова высадила служба безопасности аэропорта. Мастеру единоборств пришлось
покупать новый билет.
В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что посадка
на рейс до Нью-Йорка окончилась в 9:50. А спустя 5 минут у гейта появился Олег
Тактаров. Актеру сообщили, что посадка завершена, однако это его не остановило.
"Диспетчер, осуществлявший контроль, проинформировал
пассажира о том, что посадка на рейс окончена. Однако господин Тактаров
проигнорировал данную информацию и самовольно проник на борт воздушного
судна", – приводит сообщение пресс-службы Рен ТВ.
Тактаров все же проник в самолет со скандалом. Однако экипаж
принял решение снять его с рейса и вызвал сотрудников полиции. Сам актер
уверяет, что его пропустила на борт стюардесса. Боец опубликовал в своем Instagram обращение к
руководству авиакомпании, в котором просит разобраться, соответствовали ли
действия ее сотрудников закону.
В "Аэрофлоте", в свою очередь, утверждают: заявление
Олега Тактарова, о том, что якобы один из сотрудников авиакомпании разрешил ему
пройти на борт, не соответствует действительности. Когда актер прибыл в аэропорт, его данные уже
были аннулированы в системе бронирования. А когда знаменитый боец уже был в самолете,
у него на руках оставался полный сегмент посадочного талона с его о отрывной
частью, говорится в сообщении.