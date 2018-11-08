Скандал на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Нью-Йорк, устроил Олег Тактаров. Известный актер и боец опоздал на рейс, но все же прорвался на борт.

Скандал на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Нью-Йорк,устроил Олег Тактаров. Известный актер и боец опоздал на рейс, но все жепрорвался на борт.Улететь голливудскому актеру этим рейсом не удалось -Тактарова высадила служба безопасности аэропорта. Мастеру единоборств пришлосьпокупать новый билет.В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что посадкана рейс до Нью-Йорка окончилась в 9:50. А спустя 5 минут у гейта появился ОлегТактаров. Актеру сообщили, что посадка завершена, однако это его не остановило."Диспетчер, осуществлявший контроль, проинформировалпассажира о том, что посадка на рейс окончена. Однако господин Тактаровпроигнорировал данную информацию и самовольно проник на борт воздушногосудна", – приводит сообщение пресс-службы Рен ТВ.Тактаров все же проник в самолет со скандалом. Однако экипажпринял решение снять его с рейса и вызвал сотрудников полиции. Сам актеруверяет, что его пропустила на борт стюардесса. Боец опубликовал в своем Instagram обращение круководству авиакомпании, в котором просит разобраться, соответствовали лидействия ее сотрудников закону.В "Аэрофлоте", в свою очередь, утверждают: заявлениеОлега Тактарова, о том, что якобы один из сотрудников авиакомпании разрешил емупройти на борт, не соответствует действительности. Когда актер прибыл в аэропорт, его данные ужебыли аннулированы в системе бронирования. А когда знаменитый боец уже был в самолете,у него на руках оставался полный сегмент посадочного талона с его о отрывнойчастью, говорится в сообщении.