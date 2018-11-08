Николай Караченцов умер счастливым – он успел попрощаться с семьей. Опубликованы последние прижизненные фотографии актера – на них он с женой и любимой внучкой.

Николай Караченцов умер счастливым – он успел попрощаться ссемьей. Опубликованы последние прижизненные фотографии актера – на них он сженой и любимой внучкой.За день до того, как появилось известие о кончине НиколаяКараченцова, к нему в больницу приезжали родные. Артиста навестили сын Андрей,его жена Ирина и внуки, рассказала вдова актера Людмила Поргина."Мы обнимали Коку, целовали, фотографировались вместе.Так мы прощались с нашим дорогим Коленькой", – сказала Поргина.Николай Караченцов умер в московской онкологической клинике.Актер несколько лет боролся с раком. Николая Петровича не стало 26 октября в 9часов утра. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил суток до своего дня рождения.Последнее фото любимого артиста появилось в Instagram его старшей внучкиЯнины. На снимке она стоит рядом с больничной койкой, где лежит ее дед. "Дедушкабыл великий человек, я его очень любила, буду любить и буду емусоответствовать!", – подписала фотографию Янина Караченцова.Другую фотографию, сделанную в тот же день, опубликовала на своей страничке в Facebook и невесткаКараченцова Ирина. На фото, кроме нее и Николая Петровича, также Людмила Поргинасо своей младшей внучкой Ольгой, пишет .