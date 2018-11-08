Николай Караченцов умер счастливым – он успел попрощаться с
семьей. Опубликованы последние прижизненные фотографии актера – на них он с
женой и любимой внучкой.
Николай Караченцов умер счастливым – он успел попрощаться с
семьей. Опубликованы последние прижизненные фотографии актера – на них он с
женой и любимой внучкой.
За день до того, как появилось известие о кончине Николая
Караченцова, к нему в больницу приезжали родные. Артиста навестили сын Андрей,
его жена Ирина и внуки, рассказала вдова актера Людмила Поргина.
"Мы обнимали Коку, целовали, фотографировались вместе.
Так мы прощались с нашим дорогим Коленькой", – сказала Поргина.
Николай Караченцов умер в московской онкологической клинике.
Актер несколько лет боролся с раком. Николая Петровича не стало 26 октября в 9
часов утра. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил суток до своего дня рождения.
Последнее фото любимого артиста появилось в Instagram его старшей внучки
Янины. На снимке она стоит рядом с больничной койкой, где лежит ее дед. "Дедушка
был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему
соответствовать!", – подписала фотографию Янина Караченцова.
Другую фотографию, сделанную в тот же день, опубликовала на своей страничке в Facebook и невестка
Караченцова Ирина. На фото, кроме нее и Николая Петровича, также Людмила Поргина
со своей младшей внучкой Ольгой, пишет .