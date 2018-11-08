Доехать до туда можно будет на автобусе №21

Доехать до туда можно будет на автобусе №21Владимирская администрация обустроит еще четыре остановки в районе «Мегаторга», сообщают наши коллеги из «».Местные жители обратились в мэрию с просьбой увеличить количество посадочных пунктов после изменения маршрута №21, который теперь ходит через Тракторную.Первую пару остановок уже начали делать в районе пересечения улиц Гастелло и Тракторной. Также два пункта для посадки устанавят в районе Рокадки и улицы Усти-на-Лабе. Рабочие уже подготавливают места для будущих остановок.Заместитель директора «Центра управления городскими дорогами» Николай Дятлов рассказал, что завершить установку хотят уже на следующей неделе. Вскоре на городской топонимической комиссии решат, как правильнее назвать эти остановки.