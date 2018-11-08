Водитель грузовика КамАЗ-5320 ехал со скоростью более 60 километров в час по темной дороге со сломавшимися фарами. Свой путь он освещал налобным фонариком, когда в него врезался микроавтобус УАЗ, перевозящий 11 человек, девять из них погибли.

Следственный комитет РФ опубликовал видео аварии в Якутии, которая привела к смерти девяти человек. В настоящее время дело передано в суд, поскольку установлены все обстоятельства ДТП.Столкновение произошло в декабре прошлого года. Водитель грузовика "КамАЗ-5320" выехал из села Ытык-Кюель и обнаружил, что у его машины перестали работать все световые приборы. Недолго думая, мужчина взял налобный фонарик, включил его, положил на приборную панель и продолжил свой путь.Ехал он по темной трассе со скоростью более 60 километров в час, когда микроавтобус УАЗ, перевозящий 11 человек, выскочил на встречную полосу — его водитель попросту не заметил тяжелый грузовик.Произошло лобовое столкновение. От удара УАЗ загорелся. Из одиннадцати его пассажиров, среди которых находился 2-летний ребенок, выжили лишь двое.Водитель грузовика практически не пострадал. Сейчас его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть девяти человек. Свою вину, несмотря на собранные доказательства, мужчина не признал.