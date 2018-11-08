Мария Максакова – Рак по гороскопу. Родилась 24 июля в день мистерии Феникса. Она неоднократно удивляла нас своими жизненными метаморфозами, снова и снова давая о себе знать в обновленной версии. Гороскоп звезды по просьбе Дни.ру составила астролог Оксана Опарина.

Мария Максакова – Рак по гороскопу. Родилась 24 июля в день мистерии Феникса. Она неоднократно удивляла нас своими жизненными метаморфозами, снова и снова давая о себе знать в "обновленной версии". Гороскоп звезды по просьбе Дни.ру составила ."Марию, от природы наделеннуюсноровкой и захватническими инстинктами, вдруг повело "в сторону", в чередулетних астрологических событий: коридор затмений и ретро-планет. Брак сДалхатом Халаевым состоялся 12 июля 2018 года. Неужели, онапозволила себе пойти на поводу у эмоций не зная, что ни одна планета не была наее стороне при подписании документов?", – задается вопросом астролог.По словам Опариной, дата регистрациибрака показывает, что шаг был созревший, "накопленный". Порядок звезд не означал брака по любовномупорыву. "Были произведены необходимые продуманные обеими сторонами документальныеоформления. Действия возвратные, роковые, чтобы ситуацию привести к изменению,"переломить", – считает эксперт. – Поскольку затмение высвечивалообразовавшуюся имущественную, материальную проблему, конфликт, вражду, потерюсил, плату по счетам. Показано избавляться от всего, что тянет вниз.Контролировать речь, эмоции, поступки. Вжизни Максаковой произошло своеобразное "очищение". Так было предназначено – этоалхимия покаяния. Ей полезно поголодать, проявить щедрость".Мария – истинная Дива. Ееартистические таланты трудно разгадываемые и таинственные. Она способна соприкасатьсяс мистической стороной жизни. Однако звезды предупреждают, что Максаковой важнонаучиться быть в тени, настраиваясь на рок, фатум, отгороженность от других.Для Ракини – это не проблема, стихия Воды покрывает шероховатости ее судьбы,облекая новыми загадками."Марии противопоказана злость. Имя ее– награда, имя ее – наказание, так говорят звезды. Она способна возрождаться,пройдя путь испытаний "ларца с сокровищем". Максакова не представляет себя безпартнера-мужчины, ей словно воздух необходима связь с половинкой", – подытожилаОксана Опарина.