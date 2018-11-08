Злоумышленник в подъезде одного из жилых домов напал на женщину и похитил у нее сумку с денежными средствами...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы по горячим следам задержали приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в совершении разбойного нападения.В отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении в подъезде одного из домов на улице Шолохова.Потерпевшая сообщила, что возвращалась домой, когда к ней у лифта подошел незнакомец и, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у нее денежные средства, мобильный телефон и сумку, после чего скрылся. Материальный ущерб составил более 85 тысяч рублей.Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино злоумышленник был задержан по горячим следам. Им оказался 27-летний приезжий из ближнего зарубежья, у которого в ходе досмотра было обнаружено похищенное имущество, а также складной нож.В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности задержанного. У полицейских есть основания полагать, что злоумышленник причастен к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории столицы.Следственным отделом ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93