Отметили служебные заслуги. В преддверии Дня полиции на Соборной площади провели торжественный развод региональных сил УМВД. В нём поучаствовали более ста полицейских. Среди них сотрудники патрульно-постовой службы, госавтоинспекции, кинологи, кавалеристы.

Они каждый день охраняют покой и порядок, борются с нарушителями и преступниками, а сегодня особо отличившихся награждают за службу. Такие гарнизонные смотры проводят традиционно раз в несколько месяцев, но сегодня особый случай. В преддверии профессионального праздника на Соборной площади Владимира собрали более ста сотрудников органов внутренних дел региона. Егор Мамлин - полицейский-кинолог из Коврова. На службе уже 7 лет. Сегодня получил благодарность Министра внутренних дел страны.Егор Мамлин, полицейский-кинолог (г. Ковров): "Первая задача - это, как у всех, охрана правопорядка, а уже последующие - работа с собаками, а именно: я работаю по профилю обнаружения взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов". - "За что вам вручили благодарность?" - "За командировку в город Нижний Новгород на проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА -2018. Осматривал я автотранспорт на постах ГАИ, при въезде в город".22 сотрудникам полиции вручили благодарности и грамоты от Министерства, а также медали за доблесть и отличную службу. В числе награждённых сотрудники патрульно-постовых служб, госавтоинспекции, участковые. С наступающим праздником участников смотра поздравили областные чиновники и представители ЗакСобрания области.Вячеслав Картухин, зам. председателя ЗакСобрания области: "В этот день мы вас благодарим за ваш профессиональный труд, верность служебному долгу. Хочется отметить, что в этом году вы решали важные государственные задачи по защите общественного порядка, связанные с проведением выборов Президента РФ, губернатора и депутатов Законодательного Собрания, и охраняли правопорядок при проведении Чемпионата мира по футболу".К слову, в последние несколько лет в нашей области наблюдается снижение преступности, а это, в том числе, заслуга сотрудников полиции. Однако, у каждого региона свои "болевые точки".Валерий Саржин, зам. начальника УМВД России по Владимирской области: "Хотелось бы поблагодарить весь личный состав УВД, территориальных органов внутренних дел за добросовестное выполнение своих обязанностей. Приоритетные направления - тяжкие, особо тяжкие по линии уголовного розыска, незаконный оборот наркотиков, экономика - это коррупция и незаконное расходование бюджетных средств. Есть, над чем работать".В завершение смотра все участники строем прошли по Соборной площади, а затем снова вернулись к службе.