Российская спортсменка Елизавета Туктамышева примет участие в четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. Полный состав российской команды на ближайших соревнованиях объявила Федерация фигурного катания на коньках.

Российская спортсменка Елизавета Туктамышева примет участие в четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. Полный состав российской команды на ближайших соревнованиях объявила Федерация фигурного катания на коньках.Вместе с Туктамышевой на Гран-при выступят Алена Леонова и Мария Сотскова. Мужчин будут представлять Дмитрий Алиев и Сергей Воронов. На льду также появятся спортивные пары Наталья Забияко и Алекандр Эрберт и танцевальные пары Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Четвертый этап Гран-при по фигурному катанию состоится в Хиросиме с 9 по 11 ноября.Любопытно, что в команду не вошли Алина Загитова и Евгения Медведева. Загитова сегодня считается лидером российской команды в женском одиночном катании. Она стала победительницей третьего этапа Гран-при в Финляндии, который состоялся со 2 по 4 ноября.Медведева заняла третье место на Гран-при по фигурному катанию в Канаде с 26 по 28 октября. Таким образом фигуристка показала худший результат за последние четыре года своих выступлений. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выступила в защиту спортсменки и похвалила ее выступление. Она напомнила, что Евгения пропустила полгода соревнований, восстанавливаясь после травм. "Третье место Жени говорит лишь о том, что она может на равных соревноваться с сильнейшими фигуристками мира", – заявила Бестемьянова.Напомним, что во время показательного выступления на втором этапе Гран-при в Канаде 21-летняя спортсменка Елизавета Туктамышева сняла одежду и осталась в одном нижнем белье. Большинство поклонников фигурного катания поддержали девушку. Ее наставник Алексей Мишин сначала отнесся к этой идее скептически, но потом изменил свое мнение.У российской фигуристки даже появились последователи. Итальянская спортсменка Николь Делла Моника разделась вместе со своим партнером Маттео Гуаризе во время соревнований. Фигуристы появились на льду в боксерских халатах и перчатках, однако через несколько мгновений сняли с себя одежду. Николь осталась в открытом топике, а Маттео – в шортах.