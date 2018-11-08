Примадонна отменила выступление на юбилейном вечере Леонида Агутина в Олимпийском. Поклонники бьют тревогу, но помощница последней народной артистки Советского Союза поспешила всех успокоить.

Примадонна отменила выступление на юбилейном вечере Леонида Агутина в "Олимпийском". Поклонники бьют тревогу, но помощница последней народной артистки Советского Союза поспешила всех успокоить."Нормально, ничего страшного. Ну мы не будем рассказывать, что случилось. Петь-то она может, она просто не может пойти на концерт", – цитирует "Рен" бессменную помощницу Пугачевой Елену Чупракову. Она явно что-то скрывает, ведь сама Пугачева заявила, что больна."Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости,что так получилось", – сообщила ранее сама Примадонна. Этим она сильно огорчила фанатов, которые ждали, что артистка исполнит композицию Агутина "Ты плачешь" из альбома 2016 года.Поклонники гадают, что же стряслось с ней, ведь у артистки целый букет болезней. Например, лет десять назад эндокринная система, которая после Чернобыля у Пугачевой не в порядке, стала причиной выявленного сахарного диабета. Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.Пугачева давно жаловалась на проблемы с сердцем – врачи говорили о стенокардии. Свой последний концерт в Ростове, например, она была вынуждена перенести, а когда вышла к зрителям, призналась: "К сожалению, не все от нас зависит. Теперь я знаю, как сердце может болеть..." Тогда Примадонне пришлось лечь на операцию стентирования. Все из-за того же диабета Пугачева плохо тяжело перенесла пластическую операцию, на которую решилась в 2007, и липосакцию, избавляющую от лишней жировой ткани, которую делала в 2009-м.