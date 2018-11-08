Петр Порошенко сказал, что Российской православной церкви на Украине делать нечего. В Московском патриархате напомнили, что никаких представителей Российской православной церкви на Украине нет.

Петр Порошенко заявил, что "Российской православной церкви" на Украине делать нечего, и призвал ее представителей возвратиться в Россию."Вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", — сказал украинский лидер.На конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" он сказал, что Киев ждал получения томоса "долгих 1030 лет сразу же после крещения". По его словам, это событие будет сравнимо с провозглашением независимости Украины 27 лет назад. Также он выразил надежду на то, что церковные иерархи Украины не станут откладывать проведение объединительного собора.Как сообщает РИА Новости, заявления Порошенко прокомментировали в Московском патриархате. Там напомнили, что никаких представителей "Российской православной церкви" на Украине нет, а каноническую Украинскую православную церковь поддерживают большинство жителей страны.В октябре Константинопольский патриархат отменил соборную грамоту 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и начал процедуру предоставления автокефалии украинской неканонической церкви.Также были сняты анафемы с лидеров самопровозглашенных православных церквей, которые были наложены РПЦ. В ответ синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.Власти Киева надеются получить томос из рук Константинопольского патриарха Варфоломея до конца года. Но для этого нужно провести объединительный собор православных церквей на Украине и выбрать предстоятеля "объединенной" церкви. Однако, когда состоится этот собор, пока неизвестно.