В отечественном шоу-бизнесе не все спокойно. Скандалы, интриги и громкие заявления опять испортили кому-то жизнь. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 ноября 2018 года.

В отечественном шоу-бизнесе не все спокойно. Скандалы, интриги и громкие заявления опять испортили кому-то жизнь. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 ноября 2018 года.Певица сделала важное заявление. Она не выйдет на сцену в юбилей своего друга. Поклонники в ужасе."Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", – сообщила артистка на своей странице в социальной сети. Подробнее о произошедшем с Примадонной читайте в новостях шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".Андрей Малахов поговорил со Светланой Лободой в рамках своего шоу "Прямой эфир". Певица рассказала, как себя чувствует после перенесенной операции.Из-за проблем со здоровьем у артистки сорвались важные концерты в Москве, однако сама певица вынесла важный урок из произошедшего – она хочет жить, а не существовать. Во время интервью Светлана расплакалась.Кира Прошутинская поговорила с астрологом Тамарой Глобой. Женщина рассказала о неудачах в личной жизни и серьезной болезни.Тамара Глоба призналась, что в первом браке буквально душила мужа своими чувствами. Супруг же был гораздо спокойнее в проявлении эмоций, а возможно, и вовсе равнодушен. Ведь даже когда выяснилось, что Тамара серьезно больна, он практически не навещал ее. С опухолью Глоба боролась в одиночку. Читайте о жизни Тамары Глобы, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".Стало известно, что муж Елены Малышевой попал под колеса автобуса. Однако сама телеведущая предпочитает рекламировать свою диету, а не рассказывать о состоянии благоверного.По некоторой информации, Игорь Малышев стал жертвой автомобильной катастрофы еще 6 ноября, однако журналисты узнали об этом лишь сейчас. Мужчина госпитализирован. Подробнее об этом можно узнать наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.Восторгу поклонниц сына Олега Газманова нет предела. Филипп опубликовал новые фотографии, сразив девушек наповал своей красотой.Сын известного российского певца Олега Газманова живет в Лондоне, в Москве бывает нечасто. Молодой человек любит путешествия, много времени проводит в спортзале.ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В И СПЕЦИАЛЬНЫХ.