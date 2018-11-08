На улице Стасова сбили пешехода. ДТП произошло сегодня в первой половине дня.

На улице Стасова сбили пешехода. ДТП произошло сегодня в первой половине дня. Женщина 66-го года рождения, находясь на краю проезжей части, пыталась перейти дорогу. Вместе с потоком машин двигалась и велосипедистка. В итоге она и сбила пешехода. Самое интересное, что в этом ДТП пешеход не пострадал, а вот женщину 59-го года рождения, которая управляла двухколёсным транспортным средством, увезли в БСП. Очевидцы говорят, что аварии можно было бы избежать, если бы этот участок дороги был правильно оборудован."Машина ехала, и она хотела… здесь необходимо делать тротуар. Люди измучались, нам негде ходить, только для машин узкая дорога, а тротуара для людей нет, а здесь рынок".Об этом проблемном участке мы рассказывали. Социальных объектов вблизи улицы Стасова не мало. С южной и северной стороны находятся два детских сада. Рядом школа и рынок. Заселены новостройки. Поток людей, так же как и машин, большой. Но если для автомобилистов асфальт новый положили, то для пешеходов тротуар так и не сделали, ссылаясь на отсутствие его в проекте. Кроме того, до сегодняшнего происшествия, ДТП с участием переходов здесь якобы не фиксировали, поэтому участок считается не аварийным. Тем не менее, в следующем году чиновники пообещали рассмотреть возможность спроектировать дорожку для пешеходов на улице Стасова.