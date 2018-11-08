Прибыльные увлечения – это хобби, приносящее доход

Прибыльные увлечения – это хобби, приносящее доход. В зависимости от способностей и возможностей можно выбрать следующие занятия.







• Фотография. Чаще всего для работы фотографом не требуется специального образования, все, что нужно иметь – это хороший вкус и качественную технику. Некоторые, особо талантливые, умеют делать качественные снимки на камеру смартфона. Сегодня нетрудно найти информацию в сети, пройти краткосрочные курсы и можно приступать к работе.







• Хенд-мейд (handmade). При наличии такого хобби вас точно заинтересует интернет магазин вышивка крестом . В мире, где каждый пытается быть оригинальным хенд-мейд выигрывает тем, что позволяет заказчику получить вещь по индивидуальному проекту. Это могут быть сумки, кошельки, предметы интерьера ручной работы и многое другое. Этот вид деятельности пользуется популярностью, так как предлагает широкий выбор товаров, не имеющих аналогов. Ставка в товарах ручного производства делается не на количество, а на качество продукта, поэтому такие вещи стоят дороже.







• Ведение блога. Имея доступ к интернету со своего телефона или ПК, можно вести блог, не выходя из дома и получать прибыль, зарабатывая на рекламе или прямых продажах. Блоггеры становятся известными, имеющими вес в обществе, людьми. Сейчас все более широкое распространение получают мессенджеры и, следовательно, ведение каналов в них приносит больший доход.







• Консультирование в любой сфере (мода, дизайн интерьера, тайм-менеджмент). Экспертное мнение высоко ценится в обществе. Хороший специалист в любой области может легко заработать, давая личные консультации или проводя онлайн обучение. Различные ресурсы предлагают самые разные услуги. Наиболее популярными в наше время становятся курсы тайм-менеджмента. Управление своим временем – актуальная тема в современном мире. Консультации в области моды или дизайна также становятся привлекательной нишей для многих специалистов.







• Путешествия. В мире, где все границы открыты, и возможность для путешествий есть практически у каждого достаточно легко заработать. Сначала может показаться, что это хобби скорее отнимает деньги, чем приносит. Однако при наличии определенного опыта и багажа знаний можно неплохо заработать. Это одна из ниш личного консультирования, когда возможно делиться маршрутами и лайфхаками для путешественников.







• Кулинария. Здесь очень широкий диапазон видов деятельности. Можно, например, выполнять индивидуальные заказы по выпечке тортов, пирожных, имбирных пряников. Эта деятельность достаточно трудоемкая, однако может принести неплохой доход. Далее следует доставка продуктов правильного питания или готовых комплектов питания. Если нет готовности к работе с клиентами напрямую, можно вести кулинарный блог, рассказывая в прямом эфире технологии приготовления тех или иных блюд.







• Рерайтинг, копирайтинг, редактор текстов. Не стоит ожидать сразу большой прибыли от данного вида деятельности, однако при наличии времени и определенной доли старания это может принести неплохой заработок. Плюсами этой работы являются гибкий график и возможность выполнять задания, не выходя из дома.







В зависимости от способностей и возможностей каждый человек может найти для себя дело по душе, которое будет одновременно радовать и приносить доход. Самое главное – определить свои сильные стороны, актуальность того или иного вида деятельности и не бояться приступать к работе. Сначала может показаться, что увлечение не очень прибыльное, однако с течением времени, становясь экспертом, возможно не только улучшить свое благосостояние, но и развиться в интересующей области.