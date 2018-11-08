Девушку избили в общежитии политехнического техникума

Девушку избили в общежитии политехнического техникумаПрокуратура провела проверку по факту избиения ученицы Шарьинского политехнического техникума в общежитии, сообщается на сайте прокуратуры Костромской области.Ранее в соцсетях появилось видео избиения девушки. На кадрах видно, как сокурсница таскает студентку за волосы, ее бьют и заставляют за что-то извиняться. За дракой наблюдают другие ученики, но не разнимают девушек.Прокуратура установила, что одна из участниц конфликта в связи с совершением правонарушений раньше состояла на профилактическом учете, с которого ее необоснованно сняли. Комплексная профилактическая работа с этой девушкой не проводилась. Другая участвовавшая в драке студентка также находилась на профучёте по месту проживания. Однако по месту учебы ее своевременно не поставили на учет.«Результаты проверки в образовательной организации показали, что профилактическая работа должным образом не организована, ведётся формально, — говорится в сообщении прокуратуры. — Организация оказания своевременной и надлежащей социально-психологической и педагогической помощи обучающимся находится на низком уровне».Также установлено, что в общежитии учреждения недостаточно воспитателей. Директору образовательной организации и начальнику местного отдела полиции внесены представления.