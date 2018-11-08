Певица сделала важное заявление. Она не выйдет на сцену своего друга.

Певица сделала важное заявление. Она не выйдет на сцену своего друга.10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский" состоится юбилейный концерт Леонида Агутина. На сцене его песни должен был исполнить целый сонм отечественных звезд. Первой же в афише значилась Алла Пугачева. Собственно, ради нее многие зрители и купили билеты.Но только что стало известно – Примадонны не будет. "Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости,что так получилось", – выступила с заявлением артистка.Ранее в интервью "Дни.Ру" Агутин сказал, что очень гордится участием самой Пугачевой в творческом вечере. "Я позвонил Алле Борисовне, пригласил принять участие, и она сразу согласилась, – рассказал артист. – Из всех моих песен она выбрала и захотела перепеть песню "Ты плачешь" из альбома 2016 года "Просто о важном" (в первую неделю после выхода диск занял первое место в российском альбомном чарте iTunes Store. – Прим. ред.). Правда, я написал эту песню от мужского имени, – продолжает Агутин. – Там такие слова в припеве: "Ты плачешь на моем плече, почему ты так красива, иногда невыносима. Но Алла Борисовна, сказала, что "сменит пол" этой песне, переделает немного ее слова. Для меня большая честь, что она участвует в концерте и что выбрала не самую раскрученную композицию".