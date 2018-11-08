Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако.

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако.Как передает РИА Новости, об этом рассказал представитель предпринимателя, который был задержан 6 ноября в Монако по обвинению в коррупции и торговлей влиянием. В доме миллиардера провели обыск. Одновременно с Рыболовлевым было задержано почти все бывшее судебное руководство княжества.Прокуратура Монако предъявила обвинения также адвокату бизнесмена Татьяне Бершеде, а также Кристине и Антуану Нармино, жене и сыну бывшего руководителя министерства юстиции Монако Филиппа Нармино, обвиненного ранее.Позднее Рыболовлев и Бершеда были освобождены, при этом предпринимателю, который отпущен под условие судебного контроля, не запрещено покидать Монако.Защита Рыболовлева попросила суд соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.Речь идет об информации, оказавшейся в руках следствия в ходе судебного противостояния бизнесмена с арт-дилером Ивом Бувье. Рыболовлев утверждает, что за 10 лет сотрудничества швейцарец обманул его на сумму до 1 миллиарда евро.В ходе слушаний Бувье настаивал на необъективном отношении юридической системы Монако к его противнику. Эту версию косвенно подтвердили данные с мобильного телефона адвоката Рыболовлева, оказавшегося в распоряжении полиции в 2017 году.Там были обнаружены сотни смс-сообщений лично главе полиции княжества Режису Ассо и министру юстиции Филиппу Норано. Последний вынужден был подать в отставку в связи с развернувшимся скандалом.Теперь следствие проверяет версию о том, что через эти связи бизнесмен получил особый финансовый режим в Монако. Однако адвокаты Рыболовлева отрицают возможность использования содержимого телефона, рассматривая это вмешательством в частную жизнь. Слушания первого порядка команда Рыболовлева проиграла, но теперь оспаривает решение в кассационном суде.