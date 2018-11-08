Президент Украины понадеялся на помощь МВФ абсолютно зря, если
ему и помогут, то в последний раз. Так эксперты прокомментировали заявление
Петра Порошенко о том, что Еврокомиссия поможет Украине получить 500 миллионов
евро от международной финансовой организации.
Президент Украины понадеялся на помощь МВФ абсолютно зря, если
ему и помогут, то в последний раз. Так эксперты прокомментировали заявление
Петра Порошенко о том, что Еврокомиссия поможет Украине получить 500 миллионов
евро от международной финансовой организации.
Украинский лидер верит в то, что МВФ выделит его стране еще
полмиллиарда евро уже через несколько недель. Сейчас в Киеве находится группа
экспертов фонда, она проведет консультации по проекту украинского бюджета на
2019 год.
Конечно, Еврокомиссия поможет Порошенко, говорит руководитель
Центра политических и экономических исследований Института нового общества Василий
Колташов.
"Но это нисколько не уменьшит требования МВФ, потому что там
довольно сильно злы на Порошенко за то, что он их водил за нос и не проводил
никаких реформ", – сказал эксперт в интервью RT и напомнил, что земля на Украине
по-прежнему не приобретается иностранными кампаниями, а только арендуется, что вызывает
очень большое недовольство у МВФ.
Напомним, что несколько дней назад, идя на поводу у
Международного валютного фонда, украинские власти подняли на 23,5% цены на газ
для населения. Этот шаг – одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества с
Киевом и выдачи ему новых кредитов.
Ранее фонд выдвинул еще три условия: Киев должен провести
антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать
Государственную фискальную службу. Ничего из этого за несколько лет украинскими
властями не сделано.