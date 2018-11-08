Президент Украины понадеялся на помощь МВФ абсолютно зря, если ему и помогут, то в последний раз. Так эксперты прокомментировали заявление Петра Порошенко о том, что Еврокомиссия поможет Украине получить 500 миллионов евро от международной финансовой организации.

Президент Украины понадеялся на помощь МВФ абсолютно зря, еслиему и помогут, то в последний раз. Так эксперты прокомментировали заявлениеПетра Порошенко о том, что Еврокомиссия поможет Украине получить 500 миллионовевро от международной финансовой организации.Украинский лидер верит в то, что МВФ выделит его стране ещеполмиллиарда евро уже через несколько недель. Сейчас в Киеве находится группаэкспертов фонда, она проведет консультации по проекту украинского бюджета на2019 год.Конечно, Еврокомиссия поможет Порошенко, говорит руководительЦентра политических и экономических исследований Института нового общества ВасилийКолташов."Но это нисколько не уменьшит требования МВФ, потому что тамдовольно сильно злы на Порошенко за то, что он их водил за нос и не проводилникаких реформ", – сказал эксперт в интервью RT и напомнил, что земля на Украинепо-прежнему не приобретается иностранными кампаниями, а только арендуется, что вызываеточень большое недовольство у МВФ.Напомним, что несколько дней назад, идя на поводу уМеждународного валютного фонда, украинские власти подняли на 23,5% цены на газдля населения. Этот шаг – одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества сКиевом и выдачи ему новых кредитов.Ранее фонд выдвинул еще три условия: Киев должен провестиантикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизоватьГосударственную фискальную службу. Ничего из этого за несколько лет украинскимивластями не сделано.