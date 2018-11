Компания Samsung на конференции для разработчиков (SDC) в Сан-Франциско анонсировала дисплейную технологию Infinity Flex Display, которая ляжет в основу сгибаемых пополам устройств. Прототип такого аппарата был показан на сцене: в сложенном виде он выглядел как обычный, хоть и очень увесистый смартфон, в развернутом — как 7,3-дюймовый планшет, причем его интерфейс One UI автоматически подстраивался под размер экрана.

Компания Samsung на конференции для разработчиков (SDC) в Сан-Франциско анонсировала дисплейную технологию Infinity Flex Display, которая ляжет в основу сгибаемых пополам устройств. Прототип такого аппарата был показан на сцене: в сложенном виде он выглядел как обычный, хоть и очень увесистый смартфон, в развернутом — как 7,3-дюймовый планшет, причем его интерфейс One UI автоматически подстраивался под размер экрана.В Samsung заявили, что тесно сотрудничали с Google и сообществом разработчиков Android, чтобы создать по-настоящему минималистичный пользовательский интерфейс. Так появился One UI, отображающий всю важную информацию в нижней половине экрана, чтобы им было удобно пользоваться одной рукой. Когда OLED-панель сгибаемого смартфона раскрыта, сказали представители компании, на ней может одновременно отображаться до трех приложений (эту функцию назвали "мультиактивное окно").Спецификации устройства, на котором был запущен One UI, озвучены не были. Также не уточнялось, когда выйдет первый сгибаемый Galaxy-смартфон. По словам старшего вице-президента по маркетингу мобильных продуктов Samsung, производство самих экранов Infinity Flex Display — "вопрос нескольких месяцев".Samsung — далеко не единственная компания, интересующаяся "гнутыми" гаджетами. Наработки в этой области имеются у Huawei, Lenovo, Xiaomi, LG и Apple, а китайская Rouyu Technology на прошлой неделе представила модель FlexPai‍ с гибкой секцией по центру, за счет которой её AMOLED-дисплей может складываться пополам. Более того, эта модель стала первой на рынке, получившей 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8150. А устройство с двумя соединенными по длинной стороне 5,2-дюймовыми экранами показала ZTE еще в конце прошлого года.∎FlexPai‍: первый смартфон со складным экраном читайте такжеВместе с этим в Samsung заявили о намерении сделать голосового помощника Bixby доступным в сторонних приложениях и устройствах. В смартфонах, холодильниках и смарт-телевизорах ассистент "живет" уже почти полтора года, но круг его применения пока ограничен только собственной продукцией корейской фирмы. Когда к экосистеме подключаться другие производители, пообещали в Samsung, Bixby сможет делать все то же самое, что и на производимых ею гаджетах. В компании добавили, что в ближайшие несколько месяцев Bixby освоит несколько новых языков, включая британский английский, немецкий, итальянский, испанский и французский.