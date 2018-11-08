Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко похудел на почти на 6 килограммов в результате собственного эксперимента: он решил питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, как недавно посоветовала местный министр Наталья Соколова.

Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко похудел на почти на 6 килограммов в результате собственного эксперимента: он решил питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, как недавно посоветовала местный министр Наталья Соколова.Как сообщает ТАСС, уже две недели депутат питается в основном крупами, овощами и отказывается от еды в самолете. "Завтрак состоит из 1,5 яиц, обед из гречки или щей без мяса, — рассказал Бондаренко. — Чтобы не нарушать чистоту эксперимента в полете, который занял 4,5 часа, я был вынужден отказаться от еды и пил только воду".После скандальных заявлений областной министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова была уволена. Женщина утверждала, что "возможно прожить на прожиточный минимум", и что "макарошки все время стоят одинаково".