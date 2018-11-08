На Петровке,38 проходят мероприятия, посвященные Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей...

День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, его заместители, руководители территориальных подразделений, а также личный состав и ветераны органов внутренних дел России начали с панихиды в храме Знамения иконы Божьей Матери за Петровскими воротам.«За историю своего существования московская милиция и полиция потеряла 379 человек. Сегодня мы отдаем дань памяти, вспоминаем наших погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников на территории города Москвы, в других субъектах Российской Федерации. Вспоминаем, прежде всего, для того, чтоб таких потерь больше не было», - отметил начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.Совет ветеранов органов внутренних дел вместе с музеями проделал большую работу, чтобы собрать имена и подвиги всех погибших при выполнении служебных обязанностей. «К сегодняшней дате мы издали «Книгу памяти сотрудников органов внутренних дел Москвы, погибших при выполнении служебных обязанностей», - рассказал председатель Совета ветеранов органов внутренних дел по городу Москве генерал-майору внутренней службы в отставке Виктор Антонов.После панихиды участники мероприятия направились к бюсту Ф.Э. Дзержинского, а далее к Мемориалу памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей, где провели церемонию возложения цветов.Затем начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов обратился к присутствующим ветеранам, пожелал им крепкого здоровья и поздравил с наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.Финалом утренней части Дня памяти сотрудников, погибших при выполнении обязанностей стало прохождение торжественным маршем по территории Петровка, 38 парадного расчета во главе со знаменной группой.Вечером москвичи и сотрудники столичной полиции на территории Главного управления смогут принять участие в ежегодной акции «Свеча памяти».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве