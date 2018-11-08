Секс до начала трудового дня снижает работоспособность у
женщин. Российские эксперты опровергли утверждения западных коллег о том, что
утренний интим способствует трудовым подвигам.
Секс до начала трудового дня снижает работоспособность у
женщин. Российские эксперты опровергли утверждения западных коллег о том, что
утренний интим способствует трудовым подвигам.
Утренний секс нисколько не повышает желание работать. Более
того, у женщин способность отдаваться труду после интима резко снижается.
Как пояснили сексологи популярной сети "Тренинг-центр "Секс.рф",
занятия любовью в столь ранее время по-разному
воздействует на мужской и женский организм. У мужчин в 6 часов утра активность гормона
тестостерона превышает обычную норму на 20%, а в 8-9 утра – на 50%. Потому-то
представители сильного пола, проснувшись, настроены на секс.
Что же касается прекрасной половины человечества, то ее
представительниц в эти ранние часы еще не проснулись в сексуальном плане. Женские
половые гормоны эстрогены начинают в большом количестве поступать в кровь лишь
к середине дня. Тогда-то у них и пробуждается желание.
Есть и другая причина, по которой утренний секс не лучшим
образом отражается на последующей работе. Большинство людей после интима клонит
в сон. Это объясняется тем, что эндорфины, которые выделяются в процессе,
приближают человека к состоянию эйфории и помогают полноценному расслаблению. Да
и гормон окситоцин, который высвобождается в результате оргазма, вызывает
приятную сонливость.
Сексологи уверяют, что лучшее время для женского организма –
обеденный перерыв. Они напоминают, что в европейских странах сложилась есть
целая культура мастурбации. Дамы носят в сумочке маленький вибратор, который
одновременно служит и флэшкой. С его помощью они снимают стресс перед важными
совещаниями.