Секс до начала трудового дня снижает работоспособность у женщин. Российские эксперты опровергли утверждения западных коллег о том, что утренний интим способствует трудовым подвигам.

Секс до начала трудового дня снижает работоспособность уженщин. Российские эксперты опровергли утверждения западных коллег о том, чтоутренний интим способствует трудовым подвигам.Утренний секс нисколько не повышает желание работать. Болеетого, у женщин способность отдаваться труду после интима резко снижается.Как пояснили сексологи популярной сети "Тренинг-центр "Секс.рф",занятия любовью в столь ранее время по-разномувоздействует на мужской и женский организм. У мужчин в 6 часов утра активность гормонатестостерона превышает обычную норму на 20%, а в 8-9 утра – на 50%. Потому-топредставители сильного пола, проснувшись, настроены на секс.Что же касается прекрасной половины человечества, то еепредставительниц в эти ранние часы еще не проснулись в сексуальном плане. Женскиеполовые гормоны эстрогены начинают в большом количестве поступать в кровь лишьк середине дня. Тогда-то у них и пробуждается желание.Есть и другая причина, по которой утренний секс не лучшимобразом отражается на последующей работе. Большинство людей после интима клонитв сон. Это объясняется тем, что эндорфины, которые выделяются в процессе,приближают человека к состоянию эйфории и помогают полноценному расслаблению. Даи гормон окситоцин, который высвобождается в результате оргазма, вызываетприятную сонливость.Сексологи уверяют, что лучшее время для женского организма –обеденный перерыв. Они напоминают, что в европейских странах сложилась естьцелая культура мастурбации. Дамы носят в сумочке маленький вибратор, которыйодновременно служит и флэшкой. С его помощью они снимают стресс перед важнымисовещаниями.