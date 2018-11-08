Сергей Жуков знает, о какой камень разбиваются лодки счастливых,
казалось бы, браков. Лидер группы Руки вверх пообещал провести
мастер-класс для молодоженов.
Сергей Жуков знает, о какой камень разбиваются лодки счастливых,
казалось бы, браков. Лидер группы "Руки вверх" пообещал провести
мастер-класс для молодоженов.
Откровения Сергея Жукова появились на страничке певца в Instagram. Артист вспомнил о
семейных парах, которые были счастливы друг с другом многие годы, а в итоге
распались.
"Эх, друзья. Я не понаслышке знаю, как много пар,
которым было суждено прожить вместе долгие годы, разбиваются о камень под
названием "бытовуха", – подписал артист фотографию, на которой он
запечатлен с женой.
При этом у самого Сергея в семье все прекрасно. "Лично
я счастлив в браке, да вы и сами можете понять это по нашим с @burdregina
публикациям под хештегом #zhukovfamily", – написал певец.
Опытом создания счастливой семьи Жуков готов поделиться со
всеми молодоженами. Сергей пригласил всех, кто заключил брак в 2018 году, на
свой мастер-класс. Он обещает ответить на все вопросы и раскрыть секрет
укрепления семейного очага.
Сергей Жуков и Регина Бурд – одна из самых гармоничных супружеских пар в отечественном шоу-бизнесе. Бывшая участница группы "ВИА Сливки" подарила популярному артисту дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Как писали Дни.Ру, пара находит время не только для семьи, но и для работы – у Сергея и Регины несколько бизнес-проектов.
Регина поддерживала Сергея, когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Исполнитель попал в больницу, перенес несколько операций, отменил все выступления. Позже Жуков рассказал, что за кулисами ударился о металлическую конструкцию – так образовалась грыжа, которая со временем разрослась. К врачам артист обратился поздно, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство.