Сергей Жуков знает, о какой камень разбиваются лодки счастливых, казалось бы, браков. Лидер группы Руки вверх пообещал провести мастер-класс для молодоженов.

Сергей Жуков знает, о какой камень разбиваются лодки счастливых,казалось бы, браков. Лидер группы "Руки вверх" пообещал провестимастер-класс для молодоженов.Откровения Сергея Жукова появились на страничке певца в Instagram. Артист вспомнил осемейных парах, которые были счастливы друг с другом многие годы, а в итогераспались."Эх, друзья. Я не понаслышке знаю, как много пар,которым было суждено прожить вместе долгие годы, разбиваются о камень подназванием "бытовуха", – подписал артист фотографию, на которой онзапечатлен с женой.При этом у самого Сергея в семье все прекрасно. "Личноя счастлив в браке, да вы и сами можете понять это по нашим с @burdreginaпубликациям под хештегом #zhukovfamily", – написал певец.Опытом создания счастливой семьи Жуков готов поделиться совсеми молодоженами. Сергей пригласил всех, кто заключил брак в 2018 году, насвой мастер-класс. Он обещает ответить на все вопросы и раскрыть секретукрепления семейного очага.Сергей Жуков и Регина Бурд – одна из самых гармоничных супружеских пар в отечественном шоу-бизнесе. Бывшая участница группы "ВИА Сливки" подарила популярному артисту дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Как писали Дни.Ру, пара находит время не только для семьи, но и для работы – у Сергея и Регины несколько бизнес-проектов.Регина поддерживала Сергея, когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Исполнитель попал в больницу, перенес несколько операций, отменил все выступления. Позже Жуков рассказал, что за кулисами ударился о металлическую конструкцию – так образовалась грыжа, которая со временем разрослась. К врачам артист обратился поздно, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство.