Политическая жизнь президента Украины подходит к концу: низкие рейтинги Петра Порошенко продолжают падение к нулю. По мнению экспертов, укрепление демократов в конгрессе США еще больше пошатнет позиции Порошенко.

Политическая жизнь президента Украины подходит к концу: низкиерейтинги Петра Порошенко продолжают падение к нулю. По мнению экспертов, укреплениедемократов в конгрессе США еще больше пошатнет позиции Порошенко.Результаты выборов в конгресс США, которые ознаменовалисьукреплением демократического крыла, пошатнут позиции украинского президента,считает украинский политолог, директор центра "Перспектива" ПавелРудяков.Эксперт полагает, что теперь у Порошенко появятся оппоненты."Ходили слухи, что появится новый кандидат в президенты Украины, что ссередины октября начнется его публичный проект. Пока он не появился, но,возможно, теперь появится в связи с усилением демократов в США", – сказал Рудяковв интервью РИА Новости.6 ноября в США прошли так называемые промежуточные выборы:американцы избирали часть депутатов в двухпалатном конгрессе. Демократыполучили контроль над палатой представителей, а республиканцы несколькоувеличили свой перевес в сенате.Президент Дональд Трамп назвал итоги голосования потрясающимуспехом. Контроль над сенатом позволит президенту избежать проблем сназначениями в свою администрацию, но переход палаты представителей кдемократам серьезно затруднит принятие законопроектов.В целом эти результаты вряд ли кардинально изменят курсполитики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив,исходящих из Белого дома. Не исключено, что палата представителей активизируетусилия в деле так называемого русского следа – связей предвыборного штаба Трампа с Россией.