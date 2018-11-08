Политическая жизнь президента Украины подходит к концу: низкие
рейтинги Петра Порошенко продолжают падение к нулю. По мнению экспертов, укрепление
демократов в конгрессе США еще больше пошатнет позиции Порошенко.
Политическая жизнь президента Украины подходит к концу: низкие
рейтинги Петра Порошенко продолжают падение к нулю. По мнению экспертов, укрепление
демократов в конгрессе США еще больше пошатнет позиции Порошенко.
Результаты выборов в конгресс США, которые ознаменовались
укреплением демократического крыла, пошатнут позиции украинского президента,
считает украинский политолог, директор центра "Перспектива" Павел
Рудяков.
Эксперт полагает, что теперь у Порошенко появятся оппоненты.
"Ходили слухи, что появится новый кандидат в президенты Украины, что с
середины октября начнется его публичный проект. Пока он не появился, но,
возможно, теперь появится в связи с усилением демократов в США", – сказал Рудяков
в интервью РИА Новости.
6 ноября в США прошли так называемые промежуточные выборы:
американцы избирали часть депутатов в двухпалатном конгрессе. Демократы
получили контроль над палатой представителей, а республиканцы несколько
увеличили свой перевес в сенате.
Президент Дональд Трамп назвал итоги голосования потрясающим
успехом. Контроль над сенатом позволит президенту избежать проблем с
назначениями в свою администрацию, но переход палаты представителей к
демократам серьезно затруднит принятие законопроектов.
В целом эти результаты вряд ли кардинально изменят курс
политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив,
исходящих из Белого дома. Не исключено, что палата представителей активизирует
усилия в деле так называемого русского следа – связей предвыборного штаба Трампа с Россией.