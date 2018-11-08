Главный редактор RT Маргарита Симоньян хочет знать, кто привел алкоголизм в дом Петра Порошенко. Журналист разразилась гневным комментарием на заявление президента Украины о возглавляемом ею телеканале.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян хочет знать, ктопривел алкоголизм в дом Петра Порошенко. Журналист разразилась гневнымкомментарием на заявление президента Украины о возглавляемом ею телеканале."Порошенко опять сегодня на нас ябедничал на какой-токонференции: "Russia Today привел антиамериканизм в американские дома.Russia Today привел евроксепсис в европейский дом". Кто в твой домалкоголизм привел, бедолага? Точно не мы", – написала Симоньян в Telegram.Она также напомнила историю пятимесячной давности: в июне Симоньянвызвала украинского президента на лингвистическую дуэль. Тогда Порошенко обвинилглавреда в плохом знании русского языка после того, как Симоньян назвала президентаВладимира Путина вождем. Порошенко на это ответил, что этот термин в русскомязыке означает "фюрер".Симоньян предложила президенту Украины дуэль в формедиктанта, но перед ним выполнить морфологический разбор любого заимствованногонаречия и разговорного прилагательного, например, "перманентно бухой".Стоит отметить, что президент Украины не раз был замечен наофициальных мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения. Не так давноПорошенко оговорился, выступая передкомандованием ВСУ. Выглядел и вел себя глава Украины крайне неадекватно.Затем Петра Порошенко заметили в нетрезвом виде во время егопубличного выступления на пресс-конференции в Мариуполе. Украинские политологитактично назвали это выступлением в особом состоянии.