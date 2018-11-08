Главный редактор RT Маргарита Симоньян хочет знать, кто
привел алкоголизм в дом Петра Порошенко. Журналист разразилась гневным
комментарием на заявление президента Украины о возглавляемом ею телеканале.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян хочет знать, кто
привел алкоголизм в дом Петра Порошенко. Журналист разразилась гневным
комментарием на заявление президента Украины о возглавляемом ею телеканале.
"Порошенко опять сегодня на нас ябедничал на какой-то
конференции: "Russia Today привел антиамериканизм в американские дома.
Russia Today привел евроксепсис в европейский дом". Кто в твой дом
алкоголизм привел, бедолага? Точно не мы", – написала Симоньян в Telegram.
Она также напомнила историю пятимесячной давности: в июне Симоньян
вызвала украинского президента на лингвистическую дуэль. Тогда Порошенко обвинил
главреда в плохом знании русского языка после того, как Симоньян назвала президента
Владимира Путина вождем. Порошенко на это ответил, что этот термин в русском
языке означает "фюрер".
Симоньян предложила президенту Украины дуэль в форме
диктанта, но перед ним выполнить морфологический разбор любого заимствованного
наречия и разговорного прилагательного, например, "перманентно бухой".
Стоит отметить, что президент Украины не раз был замечен на
официальных мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения. Не так давно
Порошенко оговорился, выступая перед
командованием ВСУ. Выглядел и вел себя глава Украины крайне неадекватно.
Затем Петра Порошенко заметили в нетрезвом виде во время его
публичного выступления на пресс-конференции в Мариуполе. Украинские политологи
тактично назвали это выступлением в особом состоянии.