22 декабря на стадионе Санкт-Петербург состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между питерским СКА и московским ЦСКА. Игра под открытым небом приурочена к 72-й годовщине начала первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой.

22 декабря на стадионе "Санкт-Петербург" состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между питерским СКА и московским ЦСКА. Игра под открытым небом приурочена к 72-й годовщине начала первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой.КХЛ разрешила проведение матча на футбольном стадионе, при этом потребовав от СКА соблюдения всех требований регламента, сообщает официальный сайт Лиги.Напомним, что стадион "Санкт-Петербург", являющийся домашней ареной футбольного клуба "Зенит", ранее принимал матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.