Заслуженная артистка России Наталья Корчагина скончалась на 71 году жизни.

Заслуженная артистка России Наталья Корчагина скончалась на 71 году жизни. Об этом сообщило издание "Театрал".Корчагина являлась ведущей актрисой Московского театра юного зрителя, в котором она начала работать еще в 1974 году.Звание заслуженной артистки России Наталья Корчагина получила в 2002 году, напоминает газета "Известия". Зрителям она известна по ролям в сериалах "Моя прекрасная няня", "Шериф", "Интерны", "Дом образцового содержания", Атлантида", а также в телефильмах "Господня рыба", "Своя команда", "Встреча на далеком меридиане", "Молодые и злые".Церемония прощания с Натальей Корчагиной пройдет в здании МТЮЗа 8 ноября. В этот же день состоится отпевание в храме Воскресения Словущего.