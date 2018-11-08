Племянница бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опасается, что ее родственника уже нет в живых. А его дочь, считает она, может удерживаться в Британии в качестве политического заложника.

Племянница бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опасается, что ее родственника уже нет в живых. А его дочь, считает она, может удерживаться в Британии в качестве политического заложника.Прошло уже девять месяцев с того момента, как Лондон объявил об отравлении бывшего агента советской и российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Расследование произошедшего ведется до сих пор, однако это не помешало странам Запада уже назначить виноватой Россию и даже наказать ее введением очередных санкций.При этом британская сторона, кажется, прикладывает все усилия, чтобы ограничить контакты бывшего агента ГРУ и его дочери с внешним миром. Юлию Скрипаль общественность увидела всего один раз, да и то – лишь в заранее подготовленном ролике. Самого перебежчика люди так и не увидели."Моего дяди, скорее всего, уже нет в живых", – цитирует газета "Известия" Викторию Скрипаль. "В те разы, когда Юлия мне звонила, была возможность передать ему трубку, чтобы он сказал хотя бы пару слов. Но ни одного слова мы от него так и не услышали, и боюсь, что уже никогда не услышим", – добавила она.Если ее предположение верно, то мужчину попросту убили после того, как он выжил при отравлении неизвестным веществом. Страшная угроза нависла и над Юлией Скрипаль. "Пока Тереза Мэй у власти, Юлию не выпустят из страны, тем более в Россию", – уверена ее двоюродная сестра. Она заметила, что весь скандал был раздут с подачи нынешнего премьер-министра Великобритании, и она сделает все, чтобы не допустить оглашения неудобной для Лондона информации."Юлия останется в Великобритании фактически в качестве политического заложника, пока не изменится климат в этой стране", – считает Виктория Скрипаль. Она уверена, что девушку попытаются использовать для манипуляции общественным мнением и, возможно, заставят сделать несколько заявлений от своего имени, но придуманных далеко не ей самой.