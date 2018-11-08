Об итогах Х Всероссийского фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд» и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Служба изнутри… по-честномуСвыше четырёх тысяч фотографий из разных уголков страны боролись в этом году за звание лучших, но лишь 200 отобраны компетентным жюри и экспонируются на выставке работ финалистов Х Всероссийского фотоконкурса «Открытый взгляд» в МВД России. Об итогах уникального творческого состязания читайте на страницах «Щита и меча», там же смотрите подборку фотографий-победителей.Холодная командировкаУ каждого сотрудника есть самое главное событие за время службы, которое он помнит до мельчайших подробностей и, возможно, будет рассказывать о нём внукам. Может быть, страж правопорядка стал участником происшествия, о котором не писали СМИ, полицейского не наградили и даже не похвалили. Но это то, ради чего он ходит на работу каждый день. В номере «Щита и меча», посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел, читайте подборку самых интересных случаев из практики.А сэру Маккартни сложней…Их песни узнают по первым аккордам и исполняют от мала до велика. Они давно стали легендой, но не превратились в «капризных звёзд». Для нас, как и много лет назад, они просто ребята из соседнего двора, умеющие дружить, от души веселиться и грустить. А ещё они продолжают писать новые песни и издавать их в «старомодном» формате альбома. Об этом и многом другом на страницах «Щита и меча» рассказывает основатель и бессменный лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 42, а также на интернет-странице издания.