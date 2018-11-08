Лидия Смолина уходит в отставку. Вице-губернатор, курирующая сферу ЖКХ, написала заявление по собственному желанию сразу после выхода из отпуска. Информацию об уходе чиновницы подтверждают в пресс-службе губернатора. Замена на ее место уже найдена, но в Белом доме пока не раскрывают имени нового заместителя губернатора. Кандидатура еще должна пройти согласование.

Лидия Смолина уходит в отставку. Вице-губернатор, курирующая сферу ЖКХ, написала заявление по собственному желанию сразу после выхода из отпуска. Информацию об уходе чиновницы подтверждают в пресс-службе губернатора. Замена на ее место уже найдена, но в Белом доме пока не раскрывают имени нового заместителя губернатора. Кандидатура еще должна пройти согласование. В СМИ, тем временем, появилась информация, что руководить инфраструктурой, ЖКХ и энергетикой региона будет Александр Байер. До этого он занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области. Свою карьеру Байер начинал в коммунальной сфере. Работал в водоканале Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода, занимался водоснабжением в Москве. Вице-губернатором Нижегородской области проработал больше 3-х лет. Что касается нанешнего руководителя коммунальной сферы региона, Лидии Смолиной, в команду губернатора она пришла еще летом 2013-ого года. Тогда чиновница возглавила департамент ЖКХ. В 2016-ом Смолина получила место первого вице-губернатора.