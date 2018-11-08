Эдвард Сноуден заявил, что за убитым журналистом Джамалем Хашогги следили с помощью программного обеспечения израильской компании NSO Group Technologies. В компании эти обвинения опровергли и обвинили Сноудена в сознательной клевете.

Бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена обвинили в сознательной клевете. Накануне разоблачитель секретов американских спецслужб заявил, что за убитым в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналистом Джамалем Хашогги следили с помощью израильского программного обеспечения.По словам Сноудена, софт разработала компания NSO Group Technologies, которая специализируется на киберразведке. Их программы используют для слежки за людьми во многих странах мира. Он описал механизм действия. Например, вам приходит сообщение, которое требует срочного внимания. Внутри содержится ссылка, по которой вас провоцируют пройти. Вы машинально кликаете по ссылке, и "ваш телефон больше вам не принадлежит"."NSO Group, в соответствии с нашими данными, на сегодняшний день — худший из худших продавцов подобного рода цифровых инструментов взлома, которые сейчас активно используются. Причем используются плохими парнями, чтобы нарушать права человека, в первую очередь диссидентов, представителей оппозиции и активистов", — рассказал Сноуден.В компании эти обвинения опровергли, уточнив, что их продукция поступает правительственным органам лишь с одной целью — расследовать и предотвращать преступления и терроризм. В руководстве NSO считают, что Сноуден "избирательно наводит поклеп на израильские компании, не обладая никакой достоверной информацией".Правозащитники с ними не согласны. Amnesty International призвала прислушаться к словам Сноудена."Нам всем стоит прислушаться к предупреждениям Сноудена о компании по производству шпионского оборудования NSO, которая связана с атаками на Amnesty и других. Технологические компании не должны упрощать работу деспотичных правительств", — говорится на официальной странице организации в Twitter.