Старший тренер российской сборной по хоккею Алексей Жамнов сообщил, что в первом матче Кубка Карьяла против финнов ворота национальной команды будет защищать голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин. Напомним, что первый этап Евротура пройдет в Хельсинки с 8 по 11 ноября.

Старший тренер российской сборной по хоккею Алексей Жамнов сообщил, что в первом матче Кубка Карьяла против финнов ворота национальной команды будет защищать голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин. Напомним, что первый этап Евротура пройдет в Хельсинки с 8 по 11 ноября."В первом матче против финнов сыграет Илья Сорокин", — приводит слова Жамнова РИА Новости.Встреча между хозяевами льда и сборной России состоится 8 ноября в 19:30 по московскому времени.