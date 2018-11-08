Эксперты составили прогноз о том, как может выглядеть начало ядерной войны между Россией и США. Обмен ударами состоится только после периода подготовки.

Эксперты составили прогноз о том, как может выглядеть начало ядерной войны между Россией и США. Обмен ударами состоится только после периода подготовки.Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в издании "Военно-промышленный курьер" составил своеобразный план начала ядерной войны между Россией и США. Эксперт назвал несколько признаков, по которым можно будет спрогнозировать развитие ситуации по самому неблагоприятному для всего мира сценарию."Непосредственным признаком того, что агрессор готов к удару, может быть отзыв посла и сотрудников дипмиссии. Проявятся и другие признаки подготовки к войне. В частности, развертывание войск у наших границ под видом учений, создание ударных группировок ВМС в районах, откуда возможно нанести удары по территории России", – цитирует телеканал "" специалиста.Кроме того, сперва, по словам Константина Сивкова, боевые действия будут вестись неядерным оружием. Это может продлиться несколько месяцев. Это будет отвлекающим маневром, однако, вместе с тем, даст России время на нанесения упреждающего удара обычным оружием. В частности, можно будет успеть уничтожить нацеленные на страну баллистические и крылатые ракеты."Для этого подойдут гиперзвуковые ракеты (баллистические или аэробаллистические), а также КР типа “Калибр” и Х-101 с обычными боевыми частями. Такой удар во время ведения боевых действий неядерным оружием не означает перехода к применению ядерного оружия и вместе с тем позволит значительно ослабить или даже предотвратить обезоруживающий и обезглавливающий удар ракет с минимальным подлетным временем", – цитирует Константина Сивкова.