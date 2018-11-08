Злоумышленники реализовали владельцу одного из магазинов контрафактные спортивную одежду и сувениры с нанесенным на них без ведома правообладателя товарным знаком...

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в обороте контрафактной продукции с незаконным использованием чужого товарного знака.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых – двоих неработающих мужчин 26 и 32 лет.Оперативниками установлено, что злоумышленники продали владельцу одного из магазинов в торговом центре на Ленинградском проспекте контрафактные спортивную одежду и сувениры с нанесенным на них без ведома правообладателя товарным знаком. Материальный ущерб, причиненный правообладателю, составил более 2,7 млн рублей.Следственным управлением УВД по САО ГУ МВД России г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29