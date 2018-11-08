Представитель МВД России рассказала пресечении деятельности преступного сообщества, орудующего в 20 субъектах Российской Федерации. Изъята почти тонна наркотиков, сотни килограммов реагентов и поддельные лекарства. Задержаны 18 подозреваемых.

Представитель МВД России рассказала о пресечении деятельности крупного преступного сообщества, орудующего в 20 субъектах Российской Федерации. Операция осуществлялась в Подмосковье, Татарстане, Чувашии, республике Марий Эл, а также в Новосибирской и Нижегородской областях.Преступники не только провозили на территорию России наркотики, но и сами изготавливали разные их виды, а также занимались их распространением, используя для этого автомобили со специально оборудованными тайниками.В рамках операции были задержаны 18 человек, среди которых как лидеры преступного сообщества, так и рядовые исполнители — курьеры, сбытчики, лаборанты и кладовщики.Полицейскими была найдена лаборатория по производству наркотиков: изъята почти тонна разных их видов, сотни килограммов реагентов и прекурсоров, а также поддельные лекарства.Все задержанные помещены под стражу.