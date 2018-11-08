Сотрудники полиции УВД по СЗАО г. Москвы совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 35- летнего москвича, подозреваемого в умышленном повреждении имущества...

«Сотрудники полиции УВД по СЗАО г. Москвы совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 35-летнего москвича, подозреваемого в умышленном повреждении имущества.В полицию поступило сообщение о возгорании временного православного храма на Лодочной улице. Прибывшими на место происшествия службами пожар был ликвидирован. Установлено, что возгорание произошло по причине преднамеренного поджога, совершенного в вечернее время неизвестным лицом. Сумма материального ущерба составила 1 миллион рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Со слов злоумышленника, он совершил поджог церкви в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка.По данному факту Следственной частью СУ УВД по СЗАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК», - отметила Ирина Волк.