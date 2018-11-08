Злоумышленник, отжав балконную дверь, проник в квартиру своего знакомого и похитил оттуда денежные средства и личные вещи...

«Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже денежных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть обратился 49-летний житель столицы с заявлением о краже. Потерпевший рассказал, что из его дома в п. Рязановское были похищены денежные средства и личные вещи. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Установлено, что злоумышленник был знаком с потерпевшим. Проникнув в дом путем отжатия балконной двери, он похитил деньги и личные вещи, после чего скрылся с места происшествия.По данному факту следствием МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79