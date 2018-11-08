В ходе личного досмотра из сумки подозреваемой было изъято спрессованное вещество неизвестного происхождения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО совместно с коллегами из ГУНК МВД России задержали подозреваемую в хранении наркотиков.В результате проверки оперативной информации на улице Молдагуловой полицейские задержали 30-летнюю ранее судимую приезжую. В ходе личного досмотра из ее сумки было изъято спрессованное вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятый материал является наркотическим средством – гашишем, массой более 480 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73