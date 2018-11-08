В ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» состоялось открытие конкурса социальных плакатов, подготовленных студентами вуза...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы организовали и провели конкурс социальных плакатов.В ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» состоялось открытие конкурса социальных плакатов, подготовленных студентами вуза.Главной целью конкурса является формирование культуры безопасного поведения, пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни, а также формирование у молодых людей правильных ориентиров личной и коллективной безопасности.В экспертной оценке конкурсных работ участвовали представители вуза, МНПЦ наркологии и УНК ГУ МВД России по г. Москве.По итогам конкурса в номинации «Здоровый образ жизни, профилактика болезней, зависимостей и социально опасных заболеваний» благодарственные грамоты и ценные подарки получили студенты за остроту взгляда, креативность и амбициозность, активную гражданскую позицию, нестандартное решение, оригинальный и творческий подход к проблеме, ответственный подход, решительность и преданность ЗОЖ.Полицейские выразили огромную благодарность участникам конкурса и отметили, что каждая из представленных работ достойна отдельной похвалы.УНК ГУ МВД России по г. Москве