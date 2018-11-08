На северо-востоке Зимбабве лоб в лоб столкнулись два автобуса с людьми. В результате страшной аварии погибли 47 человек, еще десятки получили тяжелые ранения. ДТП случилось неподалеку от города Русапе. Причины и обстоятельства аварии выясняет полиция. Автобусы сильно разрушены.

На северо-востоке Зимбабве лоб в лоб столкнулись два автобуса с людьми. В результате страшной аварии погибли более 47 человек, еще десятки получили тяжелые ранения.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ДТП случилось неподалеку от города Русапе. Причины и обстоятельства аварии выясняет полиция. Автобусы сильно разрушены.