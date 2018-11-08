Специалистам удалось ликвидировать сход вагонов на станции Крабовая рядом с Находкой, произошедший 6 ноября на Дальневосточной железной дороге.

Специалистам удалось ликвидировать сход вагонов на станции Крабовая рядом с Находкой, произошедший 6 ноября на Дальневосточной железной дороге.Ранее СМИ сообщали, что пять пустых вагонов сошли с рельсов в Приморье. Авария не вызвала задержки поездов. В результате ЧП никто не пострадал, передает РИА Новости.В настоящее время сход вагонов ликвидирован, движение на участке осуществляется в штатном режиме.