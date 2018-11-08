Тимур Еремеев может открыто говорить о том, что его отец – Спартак Мишулин. Это подтверждено экспертизой ДНК. Но Карину Мишулину признавать сестрой он не желает – он от нее устал.

Тимур Еремеев может открыто говорить о том, что его отец – СпартакМишулин. Это подтверждено экспертизой ДНК. Но Карину Мишулину признаватьсестрой он не желает – он от нее устал.Испытания для Тимура затянулись на целый год: все это времяшли суды и экспертизы. Теперь этот трудный период позади. И 34-летний актерхочет, чтобы Карина просто исчезла из его жизни."Карина, если ты не хочешь быть моей сестрой послевсего этого, хорошо, ты мне не сестра. Договорились. Ты вправе считать так, кактебе угодно. Но! Я бы попросил тебя оставить меня в покое и, если это можно,навсегда исчезнуть из моей жизни. Я очень устал от этой истории и отприсутствия Карины в ней", – заявил Еремеев в эфире программы "Пустьговорят".Ранее в этой же передаче Тимур сообщил, что суд, наконец,подтвердил его родство с известным советским актером Спартаком Мишулиным. Несмотряна то, что правосудие оказалось на стороне Еремеева, его не слишком радует тотфакт, что Карина все еще настроена к нему враждебно. А после обнародованных впередаче переговоров Мишулиной, в которых она рассуждала, как можно обманутьэкспертизу, у актера окончательно пропало желание называть Карину своейсестрой.Напомним, Тимур не раз говорил о том, что его мать долгообщалась со Спартаком Мишулиным. Его слова подтверждали работники театра,которые видели женщину с прославленным актером. Однако Карина Мишулина обвиняетЕремеева во лжи, она заявляет, что его цель – очернить память ее отца.В защиту Карины выступила телеведущая Алла Довлатова. Онасчитает Мишулину "чистейшим, достойнейшим и порядочным человеком". Помнению телеведущей, Тимуру следовало бы заявить о своем родстве со СпартакомМишулиным при жизни актера – а сейчас не стоит "теребить его душу".