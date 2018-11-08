В Австралии у побережья города Баллина (штат Новый Южный Уэльс) акула напала на 43-летнего мужчину.

В Австралии у побережья города Баллина (штат Новый Южный Уэльс) акула напала на 43-летнего мужчину. О происшествии сообщил национальный канал SBS.Как уточняет полиция, в настоящее время пострадавший находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное.Мэр города Дэвид Райт рассказал, что пострадавший занимался серфингом в бухте Баллины рано утром, когда его атаковала акула. Хищница сдернула мужчину с доски, схватив его за ногу. Несмотря на полученные травмы, сервер сумел отпугнуть акулу с помощью доски и выбрался на берег, где ему была оказана первая помощь. Затем мужчина был госпитализирован, передает ТАСС.Сейчас все городские пляжи Баллины закрыты для посетителей. Береговая охрана также ограничила посещение мест отдыха за пределами города.За последние два месяца это уже четвертое нападение акул на людей у восточного побережья Австралии.