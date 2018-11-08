Цены
на бензин в России вновь пошли вверх. Крупные АЗС отменили скидки для
постоянных покупателей или установили плату за использование топливных
карт. Эксперты полагают, что из-за роста стоимости топлива цены
подскочат и на другие товары, в результате по кошельку россиян будет
нанесет очередной удар.
Цены
на бензин в России вновь пошли вверх. Крупные АЗС отменили скидки для
постоянных покупателей или установили плату за использование топливных
карт. Эксперты полагают, что из-за роста стоимости топлива цены
подскочат и на другие товары, в результате по кошельку россиян будет
нанесет очередной удар.
По мнению президента Российского топливного союза Евгения Аркуши,
в перспективе повышение стоимости топлива может ударить по
перевозчикам. Из-за роста цен на доставку большая часть товаров
подорожают, что еще больше ухудшит экономическое положение граждан.
Поскольку
расходы на логистику всегда входят в конечную стоимость товара, рост
стоимости грузовых перевозок в итоге способен ускорить инфляцию. "В
результате за товары и услуги россияне вынуждены будут платить больше", —
цитирует эксперта телеканал .
В
свою очередь, глава Независимого топливного союза Павел Баженов
полагает, что серьезно подстегнуть рост цен может уход с рынка части
независимых автозаправочных станций. В таком случае, цена на бензин и дизель резко пойдет вверх, поскольку крупные игроки начнут диктовать свои условия потребителям, уверен аналитик.
Стоит
отметить, что с начала года топливо выросло в цене на 26%. Только за
сентябрь оно подорожало на 10%. Ситуация продолжила ухудшаться и в октябре: цены прибавили 0,4% по сравнению с сентябрем. Наибольший рост был отмечен в Забайкальском крае, Калмыкии.
Рост
цен на бензин происходит на фоне договоренности правительства с
нефтяниками, согласно которому производители обязались установить
фиксированные цены на топливо до марта следующего года. Соглашение
фиксирует стоимость 92-го не должна превышать 39,86 рубля, а 95-го -
42,77 рубля.