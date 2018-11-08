Цены на бензин в России вновь пошли вверх. Крупные АЗС отменили скидки для постоянных покупателей или установили плату за использование топливных карт. Эксперты полагают, что из-за роста стоимости топлива цены подскочат и на другие товары, в результате по кошельку россиян будет нанесет очередной удар.

Ценына бензин в России вновь пошли вверх. Крупные АЗС отменили скидки дляпостоянных покупателей или установили плату за использование топливныхкарт. Эксперты полагают, что из-за роста стоимости топлива ценыподскочат и на другие товары, в результате по кошельку россиян будетнанесет очередной удар.По мнению президента Российского топливного союза Евгения Аркуши,в перспективе повышение стоимости топлива может ударить поперевозчикам. Из-за роста цен на доставку большая часть товаровподорожают, что еще больше ухудшит экономическое положение граждан.Посколькурасходы на логистику всегда входят в конечную стоимость товара, ростстоимости грузовых перевозок в итоге способен ускорить инфляцию. "Врезультате за товары и услуги россияне вынуждены будут платить больше", —цитирует эксперта телеканал .свою очередь, глава Независимого топливного союза Павел Баженовполагает, что серьезно подстегнуть рост цен может уход с рынка частинезависимых автозаправочных станций. В таком случае, цена на бензин и дизель резко пойдет вверх, поскольку крупные игроки начнут диктовать свои условия потребителям, уверен аналитик.Стоитотметить, что с начала года топливо выросло в цене на 26%. Только засентябрь оно подорожало на 10%. Ситуация продолжила ухудшаться и в октябре: цены прибавили 0,4% по сравнению с сентябрем. Наибольший рост был отмечен в Забайкальском крае, Калмыкии.Ростцен на бензин происходит на фоне договоренности правительства снефтяниками, согласно которому производители обязались установитьфиксированные цены на топливо до марта следующего года. Соглашениефиксирует стоимость 92-го не должна превышать 39,86 рубля, а 95-го -42,77 рубля.